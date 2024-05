Manor Lords - Banditen: Wie man sie entdeckt, besiegt und was sie tun

Die Banditen in Manor Lords können ein echtes Ärgernis sein, besonders in den ersten Stunden eines neuen Spiels. Sie stehlen gern unsere Vorräte.

Anders als Räuber sind sie feige und werden eure Ortschaft nie direkt angreifen. Während wir in Kleinstarbeit versuchen, eine austrebende Siedlung in eine Stadt zu verwandeln, tauchen sie gern in den ungünstigsten Momenten auf und bedienen sich an unseren Ressourcen, die wir mühsam beschaffen mussten. Sie klauen dann z. B. Brote oder Beeren direkt vor unserer Nase und werden das weiterhin tun, bis wir ihnen das Handwerk legen. Der Guide zeigt, wie das gelingen kann.

Wie man Banditen in Manor Lords findet

Um den einzig wichtigen Schritt weitestmöglich zu verkürzen: Tötet sie und erobert ihre Lager. Der Umgang mit ihnen gestaltet sich sehr simpel.

Da wir als Herrscher über eine Mittelaltersiedlung keine Kampfhandlungen vornehmen können, müssen wir ausweichen auf eine Armee. Dafür könnt ihr entweder Milizen aufstellen, Söldner anheuern oder auf ein starkes Gefolge zurückgreifen. Oder wild eure Einheiten kombinieren.

Sobald ihr eine Streitmacht aufgebaut habt, solltet ihr auf die Suche nach Banditenlagern auf der Karte gehen. Sie tauchen im Verlauf einer Manor-Lords-Partie nach dem Zufallsprinzip auf. Wird eines auf der Karte gesichtet, informiert uns eine Nachricht auf dem Bildschirm darüber und wir können entscheiden, wie damit zu verfahren ist.

Wer mag, kann sogar weit in die Karte hineinzoomen und direkt danebenstehen, während Banditen am Lagerfeuer sitzen und sich an der gestohlenen Beute erfreuen. Was für Mistkerle. Zeigen wir es ihnen.

Banditen besiegen und Lager plündern

Zum Ausheben des Banditenlagers, nachdem ihr eines gefunden habt, führt ihr die Armee dorthin. Für gewöhnlich ist das verbunden mit einem langen Marsch in eine neue Region der Spielwelt. Sobald die Einheiten dort eingetroffen sind, schicken die Banditen ihre Truppen in den Kampf gegen eure.

Geht sicher, dass sich eure Truppen auf eine vielseitige Auswahl an Rekruten (oder Söldnern) stützen können. Mit einer ebenso schlagkräftigen wie in mehrere Richtungen spezialisierten Armee sollte man die üblichen Banditen neben ihren klapprigen Zelten in den Boden dreschen. Nach gewonnenem Kampf könnt ihr das Lager beanspruchen, dabei Regionsvermögen einstreichen und dem Diebstahl ein Ende bereiten.

Im Gegensatz zu Räubereinheiten greifen Banditen nie unsere Siedlung an, sondern strecken lediglich ihre langen, ungewaschenen Finger aus (ohne dass man sie davon abhalten könnte, außer wir erledigen sie).

Vor diesem Hintergrund mag vorsorgliches Töten der Banditen vielleicht etwas aggressiv anmuten. Dann wiederum können sie mitten in einem strengen Winter eine Stadt in kürzester Zeit zugrunde richten, wenn die Vorräte ohnehin knapp und die Bedingungen verschärft sind. Banditen sind eine Bedrohung, also kümmert euch zügig um sie.

Banditen in den Optionen deaktivieren

Zu guter Letzt könnt ihr dafür sorgen, dass erst gar keine Banditen bei euch auf der Türschwelle erscheinen. Im Szenario Aufstieg zum Wohlstand z. B. sind sie standardmäßig deaktiviert und wir müssen uns nicht mit ihren Diebstählen herumärgern. Ein entspanntes Erlebnis, im Gegensatz zu den anderen Szenarien.

Zudem lässt sich die Anzahl der spawnenden Banditen reduzieren, indem man die Einstellungen für die anfänglichen Banditenlager und das Limit für das zufällige Auftauchen von Banditenlagern anpasst. Das könnt ihr vor dem Start eines Spiels tun, dort, wo man das Startszenario festlegt.

Nutzt dafür die Optionen "Banditenlager zu Beginn" und "Limit für zufällig erscheinende Banditenlager", um die Bedingungen zu verschärfen oder die Bedrohung durch Banditen komplett außer Acht lassen zu können.