EA FC 24: Events Kalender - Alle Promos in 2023 / 2024

FC 24 Futties & Best of Batch

19.07.24 bis 23.08.24

Das FUTTIES-Event bildet immer den Abschluss der Event-Saison und wird gerne als eine Art "Best of the Best" oder "UT-Oskar"-Wahl angesehen, denn die Community darf hier wieder in verschiedenen Kategorien ihre Lieblingsspieler aus allen bisherigen UT-Kampagnen wählen. Die Sieger erhalten noch einmal sehr starke Upgrades und ein Release als spezielle "Premium UTTIES"-Karte. Außerdem gibt es günstige Packs im Shop, SBCs und Objectives, ein Re-Release der 100+ beliebtesten Spieler und SBCs der Saison und mehr.