Diablo 4: Härtung - Alles über Tempering und Härtungsanleitungen

Die Quest beauftragt euch damit, beim Schmied in Kyovashad vorbeizuschauen, um mehr über die Härtung herauszufinden. In der Schmiede angekommen sprecht ihr erst einmal nicht mit Zivek, sondern öffnet die unscheinbare „Schließkassette des Schmieds“, die rechts neben Amboss und Schmied steht.

Das Härten von Ausrüstungsgegenständen beim Schmied steht euch im Gegensatz zum Reparieren und Wiederverwerten nicht von Anfang an zur Verfügung, sondern muss erst durch die Vorrangige Quest "Härtung" freigeschaltet, die automatisch in eurem Tagebuch landet, wenn ihr Stufe 15 erreicht.

Härtungsanleitungen finden, farmen und benutzen

Damit ihr beim Schmied eure Gegenstände härten könnt, benötigt ihr sogenannte „Härtungsanleitungen“. Hierbei handelt es sich um eine neue Art von Rezept-Gegenstand, den ihr bei nahezu jedem Spielinhalt in Diablo 4 als Drop finden oder als Belohnung bekommen könnt. Dazu gehören beispielsweise Open-World Events, Höllenfluten, Weltbosse, Dungeons, Schlussstein-Dungeons, Albtraum-Dungeons, die Grube, aber auch das einfache Umkloppen von Dämonen in freier Wildbahn. Je höher der Content, desto höher ist auch die Chance, eine Härtungsanleitung zu finden.

Jede Härtungsanleitung ist im Grunde eine Rezept-Sammlung, die zwischen 2 und 6 Härtungs-Affixe enthält. Beim Härten wird dem ausgewählten Item per Zufall ein Affix hinzugefügt, der in der ausgewählten Härtungsanleitung aufgelistet ist. Es ist also mal wieder ein kleiner RNG-Faktor eingebaut. Ihr könnt Items mehrfach härten, um euer gewünschtes Affix zu bekommen, allerdings nicht unbegrenzt (mehr dazu beim Punkt Härtungsversuche).

Härtungsanleitungen erlernen und im Kodex der Macht freischalten

Findet ihr eine Härtungsanleitung und sammelt sie ein, landet sie mit all dem anderen Kram in eurem normalen Inventar. Interagiert ihr damit (Rechtsklick), erlernt euer Charakter das entsprechende Rezept. Es gibt keine Level-Anforderungen bei den Härtungsanleitungen, ihr könnt sie also sofort an Ort und Stelle erlernen.

Welche Härtungsanleitungen ihr bereits kennt und welche Affixe sie enthalten, könnt ihr entweder beim Schmied im Härtungs-Fenster begutachten oder aber auch im überarbeiteten Kodex der Macht einsehen, denn dort gibt es nun am oberen Rand der Übersicht die Kategorie „Härtungsanleitungen“. Alle Anleitungen, die ihr findet und erlernt oder noch bekommen könnt, stehen in dieser Sammlung.

Im neuen Kodex der Macht findet ihr nun die Rubrik "Härtungsrezepte". Hier werden alle Härtungsanleitungen aufgelistet, die es im Spiel gibt und die ihr bereits gesammelt habt.

Einmal erlernte Härtungsanleitungen stehen euch jederzeit und für immer und ewig in unbegrenzter Anwendungszahl beim Schmied zur Verfügung. Soll heißen: Es gibt kein Limit, wie oft ihr bereits erlernte Härtungsanleitungen zum Härten verwenden könnt, folglich müsst ihr sie auch nur ein einziges Mal finden. Verwechselt das Ganze aber nicht mit dem neu Würfeln von bereits gehärteten Affixen auf einem Item, denn hier gibt es ein Limit (mehr dazu beim Punkt Härtungsversuche).

Seltenheit & Qualität von Härtungsanleitungen

Jede Härtungsanleitung in Diablo 4 gibt es in magischer, seltener und legendärer Qualität. Sie haben alle dieselben Affixe, allerdings steigt die Höhe der Werte mit der Qualität der Härtungsanleitung. Beispielsweise bietet die magische (blaue) Totenbeschwörer-Härtungsanleitung „Herbeirufungszunahmen“ nur „+[7,0 - 9,0]% Angriffsgeschwindigkeit von Dienern“, während die legendäre Version „+[9,0 - 11,0]% Angriffsgeschwindigkeit von Dienern“ gewährt.

Jede Härtungsanleitung in Diablo 4 gibt es in magischer, seltener und legendärer Qualität. Sie gewähren alle dieselben Affixe, dafür unterscheiden sich in der Höhe der Werte.

Welche Qualität / Seltenheitsstufe von Härtungsrezepten ihr beim Spielen finden könnt, hängt maßgeblich von eurer gewählten Weltstufe ab. Dementsprechend bieten legendäre Härtungsanleitungen zwar bessere Affixe als ihre seltenen und magischen Pendants, dafür sind sie aber auch schwieriger zu bekommen:

Magische Härtungsanleitungen = Weltstufe 1 (Abenteurer) und 2 (Veteran)

Härtungsanleitungen = Weltstufe 1 (Abenteurer) und 2 (Veteran) Seltene Härtungsanleitungen = Weltstufe 3 (Albtraum)

Härtungsanleitungen = Weltstufe 3 (Albtraum) Legendäre Härtungsanleitungen = Weltstufe 4 (Qual)

Allgemeine und klassenspezifische Härtungsanleitungen

Ähnlich der Aspekte werden auch die Härtungsanleitungen in Exemplare unterschieden, die alle Klassen verwenden können und jene, die nur für eine bestimmte Klasse gedacht sind. Ihr müsst aber nicht befürchten, dass ihr mit eurem Zauberer reihenweise Härtungsanleitungen für Barbaren, Totenbeschwörer oder Druiden findet, denn ihr könnt nur allgemeine Härtungsanleitungen und eure Klasseneigenen Härtungsanleitungen bekommen.

