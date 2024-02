Riesiger neuer Sale im PlayStation Store: Mega-März bringt tausende Angebote für PS5 und PS4

Unmittelbar vor Beginn des Monats März hat im PlayStation Store die diesjährige Mega-März-Rabattaktion begonnen. Im Zuge dessen erwarten euch im Store mehr als 2.000 Angebote für PlayStation 5 und PlayStation 4.

Die Aktion läuft bis zum 7. März 2024 (teilweise auch bis zum 14. März 2024) um 0:59 Uhr, nachfolgend picken wir einige der besten Angebote für euch heraus!

Eine ordentliche Tracht Prügel könnt ihr euren Gegnern in Capcoms Street Fighter 6 (39,19 €, 44 Prozent Rabatt) verpassen. In drei verschiedenen Spielmodi wählt ihr aus zahlreichen Kämpferinnen und Kämpfern euren Liebling und versucht, der beste zu werden. Deutlich schauriger wird es in Little Nightmares 2 (9,89 €, 67 Prozent Rabatt). Ihr spielt den kleinen Jungen Mono, der in einer Welt gefangen ist und von Six, dem Mädchen im gelben Regenmantel, geführt wird.

In Street Fighter 6 lasst ihr nicht nur die Fäuste fliegen.

Eine offene, postapokalyptische Welt zum kleinen Preis erkundet ihr in Mad Max (4,99 €, 75 Prozent Rabatt). Ihr kämpft im Ödland ums Überleben, wobei euer Fahrzeug eine wichtige Rolle einnimmt. Wenn euch das bald erscheinende Dragon's Dogma 2 interessiert, könnt ihr euch mit Dragon's Dogma: Dark Arisen (4,99 €, 80 Prozent) günstig darauf einstimmen. In dessen offener Welt nehmt ihr es mit zahlreichen Monstern auf.

Ein Plattformer mit einer Reihe offener Zonen erwartet euch wiederum in Sonic Frontiers (23,99 €, 60 Prozent Rabatt). Mit dem blauen Igel erkundet ihr hier fünf große Inseln und stellt euch zahlreichen Herausforderungen. Letztere erwarten euch ebenfalls in A Plague Tale: Requiem (29,99 €, 50 Prozent Rabatt). Nach ihrer Flucht vor der Inquisition im Vorgänger fliehen Amicia und Hugo im zweiten Teil nach Süden, um dort ein neues Leben zu beginnen und den Fluch von Hugo zu brechen.

Ergreift in A Plague Tale: Requiem die Flucht nach Süden.

Wer lieber Ermittlungsarbeit leistet und dabei auch nicht vor ein paar Auseinandersetzungen zurückschreckt, sollte sich Lost Judgment (14,99 €, 75 Prozent Rabatt) anschauen. In dem Yakuza-Ableger spielt ihr den ehemaligen Anwalt Takayuki Yagami, der nun als Detektiv arbeitet und verschiedene Fälle lösen muss. Möchtet ihr euch lieber ein wenig mehr zurücklehnen und die Story genießen, schaut euch die Life is Strange Remastered Collection (19,99 €, 50 Prozent Rabatt) an. Diese umfasst das Remaster von Life is Strange und die Neuauflage von dessen Prequel Life is Strange: Before the Storm. Darin erlebt ihr zahlreiche mysteriöse Vorfälle in der Stadt Arcadia Bay.