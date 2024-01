Metroidvania à la Hollow Knight? Palworld Entwickler bringt Demo für neuen Titel

Nach Palworld macht sich Entwickler Pocketpair auf in ein neues Gebiet. Ein Metroidvania soll es werden, welches die Spieler vom Stil her an Hollow Knight erinnert. Dieses 2D-Action-Roguelike heißt Never Grave: The Witch and the Curse und besitzt inzwischen sogar eine Demo auf Steam.

Pocketpairs nächster Streich

Palworld ist besonders wegen seiner vielen Vergleiche mit Pokémon bekannt geworden. Die Pals sollen den Taschenmonstern aus Gamefraks weltberühmten Franchise teilweise ziemlich ähnlich sehen. Auch Never Grave besitzt optische Parallelen mit einem bekannten Game. Denkt ihr bei diesem Trailer auch ein wenig an Hollow Knight?

Never Grave, das vom Stil her ein wenig an Hollow Knight erinnert, wird von Pocketpairs internen Studio Frontside 180 entwickelt, das extra für diesen Titel gegründet wurde. Noch im ersten Quartal 2024 soll es erscheinen.

Anders als in Hollow Knight könnt ihr in Never Grave eigene Basen bauen, Materialien sammeln und neue Ressourcen anbauen, Besitz von euren Feinden ergreifen und sogar im Koop spielen.

Die Demo könnt ihr kostenlos auf Steam herunterladen.