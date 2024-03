Mit Zombies und Napoleon im Ferrari ins Outerspace

Wer sich sonst gern mal über das Streaming-Angebot der verschiedenen Portale beschwert, wird diese Woche definitiv eines Besseren belehrt. Netflix, WOW und Co haben dermaßen viele Neuheiten im Gepäck, dass ihr – wenn ihr denn für mehrere Streaming-Anbieter ein Abo habt – kaum noch hinterherkommt. Den Anfang machte direkt am Montag das neue „The Walking Dead“-Sequel „The Walking Dead: The Ones Who Live“, auf das Fans der Mutterserie schon sehnsüchtig gewartet haben. Denn: Mit „The Ones Who Live“ kehren Rick und Michonne zurück! Die Miniserie (Staffel 2 ist aber noch nicht komplett vom Tisch) setzt sechs Jahre nach Ricks Rettung an, als Michonne plötzlich Hinweise erhält, dass ihr Liebster noch leben könnte. Jetzt bei MagentaTV.

Einen Tag später hat dann aber Disney+ locker jeder Streaming-Konkurrenz den Tag vermiest: Mit „Shogun“ ging eine der besten neuen Serien des Jahres an den Start. Und das ist nicht mal übertrieben. Die in der Edo-Zeit angesiedelte Miniserie bringt uns einen vor Epik und Ehre nur so strotzenden Mix aus Historiendrama und Action. Und die Kritiker sind sich einig: „Shogun“ wird bei den Primetime Emmys und Golden Globes 2025 mächtig abräumen!

Irgendwie historisch wird’s diese Woche auch bei Apple TV+: Während „Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin“ das 18. Jahrhundert mit einem Augenzwinkern beackert, feierte auch „Napoleon“ mit Joaquin Phoenix Streaming-Premiere. Das monumentale Historienepos von Ridley Scott war zwar gefühlt gerade erst im Kino, hat Apple den Film aber produziert. Bedeutet: Ähnlich wie zuletzt bei „Killers of the Flower Moon“ durfte Apple TV+ frei heraus entscheiden, wann „Napoleon“ im Abo erscheint – für Heimkinofans natürlich überragend.

Wer generell eher Lust auf Filme hat, statt sich mal wieder stundenlang einen Serien-Binge um die Ohren zu hauen, ist diese Woche auch bei Prime Video und Netflix bestens aufgehoben. So bringt Prime Video etwa Michael Manns gefeiertes Biopic „Ferrari“ mit Adam Driver exklusiv im Stream – einen deutschen Kinostart hatte der Film tatsächlich nicht. Netflix steht derweil auf Science-Fiction: Mit „Code 8 – Teil II“ veröffentlichte der Streaming-Anbieter ein überraschendes Sequel zum Kickstarter-Hit von 2019, während Adam Sandler in „Spaceman: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt“ zwischen Wahn und Wirklichkeit Bekanntschaft mit einer freundlichen Alienspinne macht. Ist so verdreht und spirituell, wie es klingt. Abgerundet wird die aktuelle Netflix-Filmwoche am Sonntag von „Bullet Train“. Die abgedrehte Action-Comedy mit Brad Pitt als Auftragskiller war definitiv eine der größten Überraschungen 2023 – jetzt auch im Abo.

Zum Abschluss noch fix überragende News von der „Der Herr der Ringe“-Front: Obwohl Prime Video gerade erst Staffel 2 in Postproduktion geschickt hat, zeigt sich der Streaming-Dienst von Amazon nun arg ungeduldig. Gut für die Fans: Schon jetzt ist Staffel 3 von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ offiziell in Produktion. Ob dies bedeutet, dass wir zwischen Staffel 2 und Staffel 3 also weniger Wartezeit in Kauf nehmen müssen, ist aber unklar. Hoffen darf man ja noch.

