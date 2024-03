Massig Neuerungen für Monster Hunter Now! Das erwartet dich in der ersten Saison

Die erste Saison in Niantics Monster Hunter Now startet am 14. März 2024 um 1 Uhr deutscher Zeit.

Und im Zuge dessen erwarten euch im Spiel viele Neuerungen, darunter neue Monster, spezielle Quests, neues Gameplay und andere schöne Dinge.

Was bringt die erste Saison?

Einerseits bekommt ihr in der neuen Saison die Energieklinge als neuen Waffentyp. Sie verfügt über zwei Modi, dient als flinkes Schwert oder als mächtige Axt.

Als neue Monster sind Odogaron, Tzitzi-Ya-Ku und Dämonjho am Start. Odogaron und Tzitzi-Ya-Ku schaltet ihr frei, indem ihr die jeweiligen dringenden Quests abschließt. Dämonjho findet ihr über die neue Invasionen-Kartenfunktion.

Wo wir gerade davon reden. Wenn ihr die Karte erkundet, werdet ihr unter Umständen zufällig flüchtige Gebiete finden. Trefft ihr dort auf ein großes Monster, kann es sein, dass der Dämonjho in die Begegnung eindringt und euch aus dem Hinterhalt angreift.

Mithilfe der neuen Dekorausrüstung könnt ihr kosmetische Ausrüstung tragen und es gibt nun fünf statt zehn Ausrüstungssets für alle Jäger.

Der Abschluss bestimmter Aktivitäten belohnt euch mit Stufen-Punkten, für die ihr Belohnungen bekommt, je weiter ihr im Saisonverlauf vorankommt. Ebenso gibt’s einen Saison Plan mit kostenlosen und Premium-Stufen.

Weiterhin gibt es einen neuen anormalen Status. Die Blutung wird durch Odogarons Angriffe verursacht, wodurch ihr bei jedem Angriff oder Ausweichmanöver Blutungsschaden sammelt. Werdet ihr dann angegriffen, kommt die Menge an angesammeltem Blutungsschaden zum normalen Schaden hinzu. Die Blutung lässt sich stoppen, wenn ihr eine bestimmte Zeit lang weder angreift noch ausweicht.

Außerdem gibt es noch neue Fähigkeiten (Latente Kraft, Kurzer Prozess, Status-Schleichangriff und mehr), 16 neue Quests, neue Unterarten-Monster und mehr.

Vom 14. bis 24. März 2024 tauchen wiederum mehr Monster auf.