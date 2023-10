Monster Hunter Now Codes: Kostenlos Zennys, Farbbälle und mehr (Oktober 2023)

Unterwegs auf Monsterjagd gehen? Kein Problem mit Niantics Monster Hunter Now! Das Mobile-Game versucht das bekannte Monster-Hunter-Gameplay für das Spielen unterwegs zu adaptieren.

Für das Spiel gibt es obendrein auch ein paar Codes abzustauben, die euch nützliche Gegenstände bescheren!

In unserem Guide zeigen wir euch alle aktiven Codes für Monster Hunter Now und was ihr dafür bekommt!

Monster Hunter Now Codes Inhalt:

Welche aktiven Codes gibt es für Monster Hunter Now?

Diese Codes funktionieren aktuell in Monster Hunter Now:

Code Belohnung MHNow10M 5.000 Zennys, 2 Tränke, 1 Erkundungskiesel WTBJDURHUMD9J 3 Farbbälle

Welche Codes für Monster Hunter Now sind abgelaufen?

Diese Codes für Monster Hunter Now sind bereits abgelaufen:

MHN5M - 5.000 Zennys, 2 Farbbälle

Wie löse ich Codes in Monster Hunter Now ein?

So könnt ihr die Codes für Monster Hunter Now verwenden:

Besucht die offizielle Webseite zur "Angebotseinlösung" und meldet euch dort mit eurem Monster-Hunter-Now-Konto an. Nachdem ihr eingeloggt seid, seht ihr dort die Details eures Kontos und darunter ein Textfeld, wo ihr einen Code eingeben könnt. Tut das und bestätigt die Eingabe. Sofern der Code gültig war, erhaltet ihr eine entsprechende Bestätigung und beim nächsten Start der App erhaltet ihr die Belohnung.

