Auch Nintendo startet in die Black-Friday-Woche und hat einen riesigen Sale im hauseigenen eShop gestartet.

Dieser läuft bis zum 3. Dezember 2023 und am Montag, den 20. November 2023, kommen noch einmal neue Titel hinzu.

Was gibt’s günstiger?

Im Angebot sind zahlreiche Spiele, von neu bis alt. Return to Monkey Island ist für 14,99 Euro (40 % günstiger) erhältlich, Lego Star Wars: Die Skywalker Saga bekommt ihr für 17,99 Euro (70 % günstiger), Dragon's Dogma: Dark Arisen für 5,09 Euro (83 Prozent günstiger) und EA Sports FC 24 für 29,99 Euro (50 Prozent günstiger).

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy kriegt ihr für günstige 9,89 Euro (67 Prozent günstiger), No Man's Sky für 24,99 Euro (50 Prozent günstiger), Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe für 39,89 Euro (43 Prozent günstiger) und die Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition für 39,59 Euro (56 Prozent günstiger).

Nächste Woche kommen dann unter anderem noch Spiele wie Metroid Prime Remastered, Fae Farm, Red Dead Redemption, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Bayonetta 3 und Super Mario Odyssey ins Angebot.

Einen Überblick über sämtliche Black-Friday-Deals im eShop der Nintendo Switch könnt ihr euch auf dieser Seite verschaffen.

