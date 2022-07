No More Heroes 3 kommt im Herbst auf PC, Playstation und mehr

Das dritte Abenteuer um Travis und seine schrägen Action-Eskapaden gab es bisher nur für die Nintendo Switch. Diesen Herbst wird sich das nun ändern, denn der Attentäter kämpft sich mit No More Heroes 3 bald auch auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und auf PC.

Für den Computer wird es No more Heores 3 sowohl im Microsoft-Store als auch auf Steam geben und da erlebt ihr das Abenteuer sogar als Erstes.

Während sich No More Heroes 3 nämlich am 14. Oktober unter anderem auf die Konsolen schwingt, könnt ihr den Kampf auf Steam schon ab dem 11. Oktober aufnehmen. Für die aktuellen Konsolen wird es auch physische Box-Versionen des Spiels geben, die mit ein paar Merch-Goodies, darunter etwa eine exklusive neue Illustration sowie ein Poster von Travis und seiner treuen Katze Jeane.

Im Spiel von Grasshopper Manufacture wird der nerdige Attentäter Travis noch einmal aus dem wohlverdienten Killer-Ruhestand gerissen. Schuld ist der Bösewicht Prinz FU und seine Schergen, die über Travis' Heimat herfallen. Gegen diese Vielzahl von Gegnern, von denen natürlich wieder einer schräger ist als der andere, muss sich der Antiheld noch einmal vor allen in Santa Destroy beweisen.

Der Ex-Killer Travis und seine treue Katze Jeane kommen mit No More Heores 3 auf PC, Playstation und Xbox.

Wie man das aber aus No More Heores kennt, sind knackige und temporeiche Kämpfe noch nicht alles: Wie immer gibt es auch die berühmten Nebentätigkeiten mit Minispielen, durch die sich Travis schlagen muss - egal, wie lästig der Job auch ist.

Weitere Meldungen zu No More Heroes 3

Neben den bekannten Inhalten des Spiels soll die Version für PC und Konsolen aber auch verbesserte Ladezeiten und aufpolierte Texturen mit sich bringen.