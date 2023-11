Noch ein schnelles Schnäppchen? Amazon verschleudert dieses Logitech-Headset

Wer nicht das allerbeste High-End-Headset zum Zocken benötigt, sollte sich dieses grandiose Angebot einmal näher ansehen. Logitechs G432 Gaming-Headset ist ein echter Klassiker, bringt einen bequemen Sitz und solide Qualität mit - und das alles für unter 40 Euro.

Im Vergleich zum Originalpreis von knapp 90 Euro spart ihr euch fast 60 Prozent. Dafür erhaltet ihr klare Kommunikation und einen klasse Surround-Sound mit DTS Headphone:X 2.0-Technologie. Zudem lässt sich das Gaming-Headset an PC, Mac, Xbox, PlayStation und dank Kabel sogar an die Nintendo Switch anschließen. 3D-Klang, um Gegner schneller zu orten sowie ein Lautstärkeregler an der Ohrmuschel, sowie eine Mute-Funktion beim Hochklappen des Mikros machen das Leben als Gamer leichter.

Ihr erhaltet das Logitech G432 auf Amazon für nur 39 Euro.