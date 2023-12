One Piece neu aufgelegt: Netflix wagt sich an ein Remake des Endlos-Anime

Spätestens seit Netflix die Live-Action-Serie zu One Piece herausgebracht hat, ist das berühmte Anime-Franchise wieder in aller Munde. Für manche war es sogar die erste Berührung mit den Piraten der Strohhutbande. Wer heutzutage alle Folgen des originalen Anime anschauen will, muss sich durch einen Berg von über 1.000 Folgen kämpfen - oder auf das neue Remake von Netflix warten.

Nach Live-Action-Serie nun ein Remake

Ja, richtig gehört. Netflix legt den Erfolgs-Anime zu dessen 25. Jubiläum neu auf und startet die Manga-Vorlage von Eiichiro Oda in der East-Blue-Ark, wie das Unternehmen auf Twitter/X verkündet. Die Geschichte wird also noch einmal ganz von vorn aufgerollt. Den Trailer zum One-Piece-Remake könnt ihr euch auf YouTube ansehen:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

So richtig viel sieht man da allerdings noch nicht. Die Serie wird "The One Piece" heißen und von WIT Studio produziert. Vielleicht ist euch Spy x Family ein Begriff? Genau dieses Studio steckt auch hinter dem absolut genialen Comedy-Anime und ist ebenfalls für die ersten drei Staffeln von Attack on Titan verantwortlich.

Die Serie befindet sich bereits in der Produktion und soll sich laut Netflix "von der TV-Serie unterschieden". Das hören Fans bestimmt nicht gerne. Gemeint ist anscheinend, dass Netflix "modernste visuelle Technologie" nutzen wird, um "Ruffys Abenteuer neu zu erfinden".

Hindeuten könnte das auf KI-generierte Hintergründe für den Anime, da Netflix und WIT damit schon Anfang des Jahres in einem Kurzfilm herumgebastelt haben. Gut kam das aber nicht an. Mal sehen, wie sich das Projekt entwickelt.

Ich bin bei One Pice aufgrund der vielen Filler und der häufigen Gesangseinlagen in der "Whole Cake Island"-Ark ausgestiegen. Das konnte ich irgendwann nicht mehr so ganz ernst nehmen. Wie weit habt ihr One Piece geschaut?