Play On Sale für Nintendo Switch: Das sind die besten Angebote im eShop.

Im eShop der Nintendo Switch hat der neue Play On Sale begonnen, bei dem euch zahlreiche Angebote mit Rabatten von bis zu 70 Prozent erwarten.

Die Aktion läuft bis zum 25. Februar 2024 und umfasst unter anderem eine Reihe von Titeln von Nintendo selbst. Und ihr wisst ja, wie preisstabil die normalerweise sind.

Zu den im Angebot befindlichen Nintendo-Spielen zählen diese Titel:

Was Nicht-Nintendo-Spiele anbelangt, hätten wir zum Beispiel EA Sports FC 24 (17,99 €, 70 Prozent Rabatt), das erste Nicht-FIFA von EA, aber weiterhin mit allerlei Lizenzen. Indes stellt euch Super Monkey Ball Banana Mania (13,99 €, 65 Prozent Rabatt) vor viele Herausforderungen und bringt euch mehr als 300 Levels aus drei Spielen, damit seid ihr auf jeden Fall eine Weile beschäftigt.

Jede Menge Level erwarten euch in Super Monkey Ball.

Euer kooperatives Geschick ist in Overcooked: All You Can Eat (15,99 €, 60 Prozent Rabatt) gefragt. Hier arbeitet ihr in verschiedenen Küchen und müsst den Gästen die passenden Gerichte in der richtigen Reihenfolge servieren, um möglichst viele Punkte zu erhalten. In Transistor (3,35 €, 80 Prozent Rabatt) erwartet euch wiederum ein Action-Rollenspiel im Sci-Fi-Gewand. Ihr kämpft euch durch eine futuristische Stadt und müsst die Geheimnisse einer ungewöhnlichen Waffe aufdecken.

Erkundet in Transistor eine Sci-Fi-Welt.

Ein ausuferndes Rollenspiel bekommt ihr unterdessen mit The Witcher 3: Wild Hunt (15,99 €, 60 Prozent Rabatt). Als Hexer Geralt von Riva müsst ihr das Kind der Prophezeiung finden, denn es hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Deutlich abgehobener präsentiert sich Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered (2,99 €, 90 Prozent Rabatt). Ihr schließt euch dort den Rebellen an und kämpft mit der Red-Faction-Bewegung gegen die Earth Defense Force.

In Red Faction sorgt ihr auf dem Mars für Chaos.

Bei Owlboy (9,19 €, 60 Prozent Rabatt) erwartet euch ein Jump'n'Run-Abenteuer, in dem ihr fliegend eine Welt in den Wolken erkundet. Aber natürlich nicht ohne Hindernisse und Gegner. Drei Spiele in einer Sammlung erhaltet ihr mit Assassin's Creed: The Ezio Collection (19,99 €, 60 Prozent Rabatt). Damit könnt ihr die komplette Geschichte des Assassinen Ezio Auditore da Firenze in einem Rutsch erleben.