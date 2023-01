PlayStation-Angebote im Januar - Elden Ring für unter 50 Euro und mehr

PlayStation-Spieler aufgepasst, Sony wedelt im Store wieder fröhlich mit Rabatten. Nicht nur November und Dezember laden also zum Sparen ein, auch im Januar gibt es ein paar nette Angebote.

Von Award-Gewinnern und Neuerscheinungen

So gibt es den GOTY-Award-Gewinner Elden Ring reduziert für PlayStation 4 und PlayStation 5. Das Spiel kostet statt 69,99 Euro nur noch 48,99 Euro - aber das nur noch bis zum 7. Januar. Ihr spart euch dadurch ganze 30 Prozent.

Auch das letzte FIFA von Electronic Arts könnt ihr euch für einen reduzierten Preis besorgen. Nur 39,99 Euro kostet euch FIFA 23 für die PS5 jetzt. Am 7. Januar kostet das Spiel dann wieder die üblichen 79,99 Euro. Auch die PS4-Version ist günstiger zu haben. Diese kostet derzeit nur 34,99 Euro.

Auch der nicht so geheime Geheimtipp Sifu ist für schlappe 27,99 Euro zu haben. So müsst ihr nicht ganz so tief in die Tasche greifen und spart euch immerhin 30 Prozent im Vergleich zum regulären Preis. Auch The Last of Us Part 1 gibt es mit 25 Prozent Rabatt. Kauft das Spiel bis zum 7. Januar für 59,99 Euro statt 79,99 Euro.

Ihr wollt lieber selber stöbern? Hier geht es zum Katalog der Januar-Angebote.