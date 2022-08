PlayStation VR2 erscheint "Anfang 2023", bestätigt Sony

PlayStation VR2 soll "Anfang 2023" erscheinen, wie Sony jetzt bestätigt hat.

Dieses erste Zeitfenster für die Veröffentlichung des neuen VR-Headsets hat das Unternehmen in sozialen Medien geteilt.

Der erwartete Zeitraum

Analysten hatten diesen Zeitraum bereits erwartet, aber jetzt macht Sony ihn selbst auch offiziell.

Dabei bleibt aber noch einiges an Spielraum offen, einen konkreten Termin dürften wir womöglich zum Ende des Jahres oder Anfang des kommenden Jahres erfahren.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2:

Früheren Angaben von Sony zufolge bereitet man für den Launch von PlayStation VR2 mehr als 20 Spiele vor.

"Derzeit wird eine beträchtliche Summe in Partnerschaften mit unabhängigen und anderen Drittentwicklern investiert, um zum Start von PlayStation VR2 eine beachtliche Pipeline an attraktiven VR-Inhalten zu bieten", hatte SIE-Präsident Jim Ryan betont.

Laut Analysten will Sony Ende des Jahres mit der Massenproduktion beginnen, man rechne mit der Auslieferung des Produkts im ersten Quartal 2023, also in einem Zeitraum zwischen Januar und März.

Wann genau PSVR2 auf den Markt kommt, bleibt aber vorerst noch abzuwarten.

PlayStation VR2 nutzt unter anderem ein OLED-Display mit einer Auflösung von 2.000x2.040 pro Auge, bietet Bildraten von 90 und 120 Hz und ein Sichtfeld von 110 Grad.