Pokémon Go: Neues 6-Euro-Ticket im Shop - Lohnt es sich?

Zum Start in den Dezember bietet Niantic im In-Game-Shop von Pokémon Go ein brandneues Item namens "Eierlei Zugang" an.

Mit diesem sichert ihr euch nicht nur Boni, sondern bekommt auch eine befristete Forschung. Lohnt sich das für die 6 Euro, die man dafür verlangt?

Was steckt drin?

Vorweg gesagt: Bei manchen Boni lohnt es sich definitiv, wenn ihr das Ticket eher früher als später kauft.

Denn: Im gesamten Dezember erhaltet ihr zum Beispiel für den ersten gedrehten Pokéstop des Tages eine Einweg-Brutmaschine. Je früher ihr das Ticket also kauft, desto häufiger könnt ihr eine solche Brutmaschine bekommen.

Hier alle Boni in der Übersicht:

Eine Einweg-Brutmaschine für den ersten gedrehten PokéStop des Tages.

3-fache EP für den ersten Fang des Tages.

3-fache EP für den ersten gedrehten PokéStop des Tages.

Bis zu 50 Geschenke pro Tag öffnen.

Bis zu 150 Geschenke pro Tag verschicken.

Bis zu 40 Geschenke in eurem Item-Beutel aufbewahren.

Die Boni sind bis zum 31. Dezember 2023 um 20 Uhr verfügbar. Bis zu diesem Zeitpunkt ist außerdem eine befristete Forschung verfügbar, bei der ihr unter anderem ein Kaumalat bekommen könnt.

Hier die Aufgaben und Belohnungen im Detail:

Eierlei Zugang: Dezember (1/4)

Aufgabe Belohnung Fange 30 Pokémon 2.500 EP Fange 15 verschiedene Arten von Pokémon 2.500 EP Verschicke 20 Pokémon 2.500 EP Belohnungen 2.500 EP

Eierlei Zugang: Dezember (2/4)

Aufgabe Belohnung Verwende 25 Beeren beim Fangen von Pokémon 2.500 Sternenstaub Verschicke 5 Geschenke an Freunde 2.500 Sternenstaub Brüte 3 Eier aus 2.500 Sternenstaub Belohnungen 2.500 Sternenstaub

Eierlei Zugang: Dezember (3/4)

Aufgabe Belohnung Verdiene 25 Herzen mit deinem Kumpel 5.000 EP Öffne 5 Geschenke 5.000 EP Fange 20 Pokémon vom Typ Pflanze oder Eis 5.000 EP Belohnungen 5.000 EP

Eierlei Zugang: Dezember (4/4)

Aufgabe Belohnung Lande 30 Curveball-Würfe 5.000 Sternenstaub Gehe 5 km 5.000 Sternenstaub Entwickle 10 Pokémon 5.000 Sternenstaub Belohnungen 5.000 Sternenstaub, Begegnung mit Kaumalat

Lohnt es sich?

Angesichts der vielen Brutmaschinen, die ihr bei einem frühzeitigen Kauf bekommen könnt – auch wenn sie nur eine Nutzung haben -, könnte sich das schon lohnen. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie intensiv ihr plant, im Dezember zu spielen und etwa Geschenke zu öffnen und zu verschicken.

Die EP- und Stenenstaub-Belohnungen der Forschung sind auch ganz nett, wenngleich Kaumalat nicht das seltenste Pokémon ist, dem man begegnen kann.

Insofern ist der Inhalt für den Preis ganz okay. Kann man manchen, wenn man es auf die Belohnungen abgesehen hat, ist aber kein echtes Must-have.