Pokémon Go Entdecke Kanto aufs Neue: Mit neuen Pokémon und Shiny-Bonus!

Neben der Umweltwoche hat mit Entdecke Kanto aufs Neue noch ein weiteres neues Event in Pokémon Go begonnen. Und im Zuge dessen könnt ihr auch brandneue Pokémon erhalten!

Das Event beginnt am Montag, den 22. April 2024, um 19 Uhr und endet am Freitag, den 10. Mai 2024, um 5 Uhr.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über Entdecke Kanto aufs Neue in Pokémon Go wissen müsst.

Entdecke Kanto aufs Neue: Welche Pokémon kann ich fangen?

Zwei Pokémon geben bei Entdecke Kanto aufs Neue ihr Debüt im Spiel. Ihr könnt etwa im Strandbiom dem Meeraal-Pokémon Schligda begegnen. Mit ihm kommt dann auch die Entwicklung Schligdri ins Spiel.

Entdecke Kanto aufs Neue – Wilde Pokémon

Die folgenden Pokémon können während es Events in verschiedenen Biomen gefunden und gefangen werden:

Biom Pokémon Waldbiom Bisasam*

Raupy*

Hornliu*

Myrapla* Gebirgsbiom Sandan*

Piepi*

Zubat*

Digda* Strandbiom Schiggy*

Enton*

Jurob*

Karpador* Stadtbiom Raupy*

Taubsi*

Machollo*

Nebulak*

Bei den Pokémon Bisasam, Glumanda und Schiggy besteht in ihren jeweiligen Biomen eine erhöhte Shiny-Chance!

Entdecke Kanto aufs Neue – Feldforschungen

Es sind verschiedene Event-Feldforschungen verfügbar. Schließt ihr sie ab, könnt ihr Mega-Energie für folgende Pokémon erhalten:

Bisaflor

Glurak

Turtok

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Kanto im Mittelpunkt.

Entdecke Kanto aufs Neue: Welche Boni gibt es?

Während dieses Events erhaltet ihr unter anderem mehr EP für eine Pokéstop Serie von sieben Tagen sowie mehr EP für eine Fangserie von sieben Tagen.

Ebenso steigt das Freundschaftslevel schneller, indem ihr Geschenke öffnet, Pokémon tauscht, gemeinsam Raids absolviert, Arena- oder Trainerkämpfe bestreitet.

Darüber hinaus gibt es exklusive Attacken:

Entwickelt Bisaknosp zu Bisaflor und es erhält die Lade-Attacke Flora-Statue .

und es erhält die . Entwickelt Glutexo zu Glurak und es erhält die Lade-Attacke Lohekanonada .

und es erhält die . Entwickelt Schillok zu Turtok und es erhält die Lade-Attacke Aquahaubitze.

Entdecke Kanto aufs Neue: Spezialforschung

Das Event bringt außerdem eine brandneue Spezialforschung mit. Dabei könnt ihr Items, EP, Sternenstaub und Begegnungen mit Event-Pokémon als Belohnungen erhalten.

Entdecke Kanto aufs Neue (1/5)

Aufgabe Belohnung Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Bisasam Füttere deinen Kumpel 5 Mal Begegnung mit Glumanda Fange 20 Pokémon, die ursprünglich in der Kanto-Region entdeckt wurden Begegnung mit Schiggy Belohnungen 5.000 EP, 2.500 Sternenstaub, 1 Glücksei

Entdecke Kanto aufs Neue (2/5)

Aufgabe Belohnung Verwende 10 Beeren beim Fangen von Pokémon 20 Pokébälle Spiele 3 Mal mit deinem Kumpel 15 Superbälle Fange 30 Pokémon, die ursprünglich in der Kanto-Region entdeckt wurden 10 Hyperbälle Belohnungen 5.000 EP, 2.500 Sternenstaub, 3x Sofort-TM

Entdecke Kanto aufs Neue (3/5)

Aufgabe Belohnung Verwende 15 Beeren beim Fangen von Pokémon 10 Himmihbeeren Verdiene 25 Herzen mit deinem Kumpel 10 Nanabbeeren Fange 40 Pokémon, die ursprünglich in der Kanto-Region entdeckt wurden 10 Sananabeeren Belohnungen 5.000 EP, 2.500 Sternenstaub, 3x Lade-TM

Entdecke Kanto aufs Neue (4/5)

Aufgabe Belohnung Verwende 20 Beeren beim Fangen von Pokémon 25 Bisasam-Bonbons Verdiene 4 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel 25 Glumanda-Bonbons Fange 50 Pokémon, die ursprünglich in der Kanto-Region entdeckt wurden 25 Schiggy-Bonbons Belohnungen 5.000 EP, 2.500 Sternenstaub, 1 Lockmodul

Entdecke Kanto aufs Neue (5/5)

Aufgabe Belohnung Verwende 151 Beeren beim Fangen von Pokémon 15.100 EP Verdiene 15.100 Sternenstaub 15.100 EP Fange 151 Pokémon, die ursprünglich in der Kanto-Region entdeckt wurden 15.100 EP Belohnungen 10.000 Sternenstaub, 1 Brutmaschine

