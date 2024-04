Pokémon Go Umweltwoche 2024: Lohnt sich das Event? Ein Shiny-Bonus ist dabei!

Ein weiteres zurückkehrendes Event im Jahr 2024 ist die Umweltwoche in Pokémon Go. Hierbei steht im Mittelpunkt, dass ihr mit eurem Kumpel-Pokémon mehr nach draußen geht und Eier ausbrütet. Und einen Shiny-Bonus gibt es auch.

Das Event beginnt am Montag, den 22. April 2024, um 10 Uhr und endet am Freitag, den 26. April 2024, um 20 Uhr.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über die Umweltwoche 2024 in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Umweltwoche 2024 Inhalt:

Umweltwoche 2024: Welche Pokémon kann ich fangen?

Pokémon-Debüts gibt es bei der Umweltwoche 2024 in Pokémon Go nicht, es tauchen auch keine besonderen Pokémon in der Wildnis auf. Was nicht heißt, dass ihr gar keinen speziellen Pokémon über den Weg lauft.

Umweltwoche 2024 – Eier

Die folgenden Pokémon können während es Events aus 2-km-Eiern schlüpfen:

Wadribie*

Rotomurf*

Unratütox*

Tarnpignon*

Bithora*

Umweltwoche 2024 – Feldforschungen

Es sind verschiedene Event-Feldforschungen verfügbar. Schließt ihr sie ab, könnt ihr folgenden Pokémon begegnen:

Wadribie*

Rotomurf*

Unratütox*

Bithora*

Tarnpignon*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Inhaltlich präsentiert sich die Umweltwoche eher begrenzt.

Umweltwoche 2024: Welche Boni gibt es?

Während dieses Events erhaltet ihr von eurem Kumpel-Pokémon häufiger Souvenirs und Geschenke.

Darüber hinaus taucht euer Kumpel-Pokémon länger auf der Karte auf, wenn ihr es entsprechend mit Beeren oder Knurspen fütter.

Und zu guter Letzt müsst ihr mit eurem Kumpel nur halb so viel wie sonst gehen, um Herzen zu bekommen.

Umweltwoche 2024: Sammler-Herausforderungen

Mit der Umweltwoche kommen auch neue Sammler-Herausforderungen ins Spiel.

Wenn ihr deren Aufgaben meistert, werdet ihr mit Sternenstaub und EP belohnt.

