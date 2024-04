Pokémon Go: Heute Community Day mit Knofensa - Das musst du wissen!

Beim Community Day im April 2024 in Pokémon Go ist heute Knofensa der Star. Innerhalb des Event-Zeitraums könnt ihr das Pokémon in der Spielwelt im Grunde gar nicht verpassen.

Beim Community Day handelt es sich um ein mittlerweile traditionelles, wiederkehrendes Event in Pokémon Go und jeden Monat bekommt ihr eine neue Chance, geschätzt wird es vor allem wegen der höheren Chance auf schillernde Pokémon, in diesem Fall natürlich das schillernde Knofensa.

Pokémon Go: Knofensa Community Day Inhalt:

Wann startet der Community Day im April 2024?

Hier ist der Termin für den aktuellen Community Day in Pokémon Go:

Samstag, 20. April 2024 - 14 bis 17 Uhr Ortszeit

An diesem Tag könnt ihr folgendes Pokémon fangen und von diesen Boni profitieren:

Samstag, 20. April 2024 - Knofensa + dreifacher Fang-Sternenstaub, doppelte Fang-Bonbons und doppelte Chance auf XL-Bonbons ab Trainerlevel 31

Mehr zu Knofensa erfahrt ihr auch hier: Pokémon Go: Knofensa - 100 % IV und wie Shiny Ultrigaria und Sarzenia aussehen.

Was ihr noch wissen solltet:

Macht während des Events bis zu fünf Schnappschüsse , um auf diese Art noch einige zusätzliche Knofensa um euch herum anzulocken.

, um auf diese Art noch einige zusätzliche Knofensa um euch herum anzulocken. Wenn ihr Ultrigaria (Knofensas Entwicklung) während des Events und bis zu fünf Stunden danach zu Sarzenia entwickelt, lernt es die Sofort-Attacke Zauberblatt .

entwickelt, lernt es die . Lockmodule und Rauch halten während des Events drei Stunden lang

halten während des Events Jeder Tausch während des Events und bis zu fünf Stunden danach kostet 50% weniger Sternenstaub .

. Es ist ein zusätzlicher Spezialtausch verfügbar, an diesem Tag also insgesamt zwei Stück .

verfügbar, an diesem Tag also insgesamt . Für rund einen Euro gibt es eine dazu neue und passende Spezialforschung im In-Game-Shop.

Bonus Raid-Kämpfe gegen Ultrigaria nach dem Community Day

Wenn der normale Zeitraum des Community Days vorbei ist, könnt ihr von 17 bis 22 Uhr noch mehrere Stunden lang weitermachen. Währenddessen ist es möglich, Ultrigaria in Vier-Sterne-Raids zu bekämpfen.

Wenn ihr einen solchen Raid erfolgreich abschließt, erscheinen rund um die jeweilige Arena 30 Minuten lang weitere wilde Knofensa. Die Shiny-Chance ist dabei genauso hoch wie im vorherigen Event-Zeitraum.

Bedenkt dabei, dass ihr nur vor Ort an diesen Raid-Kämpfen teilnehmen könnt, also mit einem normalen Raid-Pass oder einem Premium-Kampf-Pass. Die Teilnahme per Fern-Raid ist nicht möglich.

Heute dreht sich alles um Knofensa.

Wie funktioniert der Community Day in Pokémon Go?

Beim Community Day steht meist ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt und dominiert für mehrere Stunden das Geschehen in Pokémon Go.

Das jeweilige Pokémon taucht im Event-Zeitraum verstärkt in der Wildnis auf, ebenso könnt ihr es mit Rauch und Lockmodulen anlocken sowie ein paar Schnappschüsse für zusätzliche Begegnungen machen.

Darüber hinaus gibt es abwechselnde Boni, entwickelte Pokémon können über exklusive Attacken verfügen und in den meisten Fällen gibt das schillernde Exemplar des jeweiligen Pokémon während des Community Day sein Debüt im Spiel. Obendrein sind im Event-Zeitraum die Chancen, ein schillerndes Exemplar zu fangen, deutlich erhöht.

Welche Community Days gab es bisher in Pokémon Go?

Hier seht ihr eine Liste der bisherigen Community Days in Pokémon Go:

Monat Pokémon 2024 Flamiau

Chaneira

Bauz 2023 Alle CD-Pokémon aus 2022 und 2023

Felino/Paldea-Felino

Praktibalk

Mabula

Froxy

Quapsel

Milza

Fynx

Togetic

Flegmon/Galar-Flegmon

eF-eM

Igamaro 2022 Alle CD-Pokémon aus 2021 und 2022

Teddiursa

Lichtel

Kiesling

Galar-Zigzachs

Staralili

Kapuno

Alola-Kleinstein

Velursi

Sandan/Alola-Sandan

Hoppspross

Seemops 2021 Alle CD-Pokémon aus 2021

Sheinux

Zwirrlicht

Ottaro

Evoli

Floink

Kaumalat

Wablu

Serpifeu

Dartiri

Roselia

Machollo 2020 Alle CD-Pokémon aus 2020

Magmar/Elektek

Glumanda

Porygon

Karpador

Nebulak

Hornliu

Samurzel

Abra

Rihorn

Plinfa 2019 Alle CD-Pokémon aus 2019

Panflam

Knacklion

Chelast

Trasla

Hydropi

Bummelz

Flemmli

Kindwurm

Geckarbor

Quiekel

Karnimani 2018 Alle CD-Pokémon aus 2018

Feurigel

Tanhel

Endivie

Evoli

Schiggy

Larvitar

Glumanda

Voltilamm

Bisasam

Dratini

Pikachu

