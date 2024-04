Mit dieser neuen Gaming-Tastatur will Logitech deine Performance verbessern

Logitech hat mit der Pro X 60 Lightspeed eine brandneue Gaming-Tastatur vorgestellt.

Diese soll ambitionierten Pro-Gamerinnen und -Gamern alles bieten, was sie "für eine erfolgreiche Performance brauchen".

Das bietet die Tastatur

Logitech setzt bei der Pro X 60 Lightspeed auf eine kompaktere Größe. Der Name deutet es schon an, sie entspricht 60 Prozent der Größe einer normalen Tastatur.

Dass vielleicht wichtige Tasten fehlen, möchte Logitech mit seiner Keycontrol-Technologie ausgleichen.

Ihr aktiviert und steuert das Tool über G Hub, damit lassen sich einer Taste bis zu 15 Funktionen zuteilen.

"In Kombination mit G-SHIFT, einer fortschrittlichen Funktion, die fast jeder Taste zugewiesen werden kann, erhalten Gamerinnen und Gamer Zugriff auf eine neue virtuelle Tastenebene, unter der sie ihre individuell zugewiesenen Funktionen aktivieren können", heißt es. "So lassen sich einer einzigen Taste bis zu 15 Befehle zuweisen, zwischen denen Gamerinnen und Gamer per G-SHIFT wechseln können."

So sieht die Pro X 60 Lightspeed aus.

Mithilfe der Lightspeed-Technologie möchte man außerdem sicherstellen, dass die Tastatur in Sachen Schnelligkeit mit einer kabelgebundenen Verbindung mithält. Ausgestattet ist sie zudem mit optischen GX-Schaltern, wahlweise in taktikler oder linearer Konfiguration.

Des Weiteren haben wir Dual-Shot-PBT-Tastenkappen, Lightsync-RGB-Beleuchtung, einen seperaten Schalter für einen Game Mode, Lautstärkeregler und Mediensteuerung, Bluetooth-Support, einen 2:1-Lightspeed-Adapter und eine halbfeste Tragetasche ist auch noch dabei.

Kaufen könnt ihr die Pro X 60 Lightspeed in den Farben Schwarz, Weiß und Pink. Sie kostet euch 199 Euro (UVP) und ihr kriegt sie zum Beispiel bei Amazon.de.