Professor Layton and the New World of Steam: So schön sieht der neue Teil aus, aber ihr müsst noch lange warten

Level-5 hat am Nachmittag einen neuen Gameplay-Trailer zu Professor Layton and the New World of Steam veröffentlicht.

So schön das auch aussieht, ihr braucht noch eine Menge Geduld, bis ihr es spielen könnt.

Wann erscheint das neue Layton?

Level-5 zufolge ist erst im Jahr 2025 mit der Veröffentlichung zu rechnen. Konkreter als das wird es bisher noch nicht.

Das neue Video zeigt rund drei Minuten Gameplay und der Ablauf scheint den Spielen vom DS und 3DS zu ähneln.

Ihr seht Professor Layton und Luke, die sich der Werkstatt von Mr. Eggmuffin nähern, aber Probleme damit haben, den Eingang zu finden. Dieses Rätsel gilt es natürlich zu lösen.

Hier ist der neue Trailer:

Der letzte Teil der Layton-Reihe war das im Jahr 2017 veröffentlichte Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre, das sich auf Laytons Tochter Katrielle konzentrierte.