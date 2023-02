Level-5 zeigt neues Professor Layton und andere kommende Spiele im März.

Bei der jüngsten Nintendo Direct war Entwickler Level-5 mit mehreren Spielen recht prominent vertreten.

Demnächst werdet ihr zu diesen Spielen im Rahmen eines Livestreams noch mehr erfahren.

Mehr Details im März

Für den 9. März 2023 hat das Studio seinen "Vision 2023"-Showcase angekündigt, um mehr über seine kommenden Switch-Projekte zu verraten.

Der Livestream wird um 12 Uhr deutscher Zeit augestrahlt.

Was gibt’s zu sehen? Einerseits offenbar weitere Informationen zum neu angekündigten Professor Layton and the New World of Steam.

Außerdem ist von Inazuma Eleven: Victory Road, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time und Decapolice die Rede. Auch ein neues Megaton Musashi soll angekündigt werden.

Der Stream wird über den YouTube-Kanal von Level-5 ausgestrahlt, dabei werden auch englische Untertitel verfügbar sein.