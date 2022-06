PS Plus Spiele für Juli geleakt: Spielt ihr bald Crash Bandicoot 4?

Welche neuen Spiele gibt es im Juli für PlayStation Plus Essential?

Dealabs' billbil-kun, der sich in der Vergangenheit dahingehend als zuverlässige Quelle erwiesen hat, liefert auch diesen Monat wieder die entsprechenden Informationen.

Demnach gehört unter anderem Crash Bandicoot 4: It's About Time zu den neuen Spielen bei PlayStation Plus Essential.

billbil-kun zufolge sind folgende drei Spiele vom 5. Juli bis 2. August 2022 verfügbar:

Essential ist der günstigste Tarif des neuen PlayStation Plus und entspricht dem, was ihr bisher bei PS Plus erhalten habt.

Bis zum 4. Juli 2022 sind indes noch God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker und Nickelodeon All-Star Brawl bei PS Plus Essential verfügbar.