PS Plus im Mai: Diese spannenden Games bringt der neue Monat auf PS5 und PS4

Die neuen PlayStation-Plus-Spiele für den Mai wurden bekannt gegeben.

Ab dem 7. Mai 2024 sind die neuen Titel verfügbar und neben drei Spielen gibt’s auch eine Erweiterung mit dazu.

Die PS-Plus-Spiele im Mai

Unter anderem könnt ihr euch im Mai auf das Zelda-ähnliche Adventure Tunic freuen. Außerdem gibt’s Sci-Fi-Ballereien, Fußball und Cyberpunk!

Hier alle neuen PS-Plus-Spiele des Monats Mai im Überblick:

Bei Lightfall handelt es sich um die jüngste Erweiterung für Bungies Shooter Destiny 2, bevor The Final Shape im Juni erscheint.

Bis die neuen Spiele verfügbar sind, habt ihr noch Zeit, die aktuellen Titel Immortals of Aveum, Minecraft Legends und Skul: The Hero Slayer in eure Bibliothek zu befördern.