FC 24: Best of TOTW soll heute kommen, startet auch TOTS Warm Up Series?

Was kommt heute Abend (Freitag, den 12. April 2024) in EA Sports FC 24? Diese Frage treibt gerade einige Spieler*innen um, denn entgegen aller Gewohnheiten gibt es aktuell keine großen Leaks zur nächsten Promo und auch von EA ist nichts zu vernehmen. Bekannt ist, dass das Team of the Season die nächste große Promo sein wird; es stellt sich nur die Frage, wann sie startet.

Mit dem Release von Hidetoshi Nakata hat das Golazo-Event in FC 24 sein Ende gefunden, somit ist für Freitagabend Platz für eine neue Promo. Nachdem EA mit dem Release des TOTW 30 auch gleichzeitig bekannt gegeben hat, dass es das letzte Team der Woche in FC 24 war, wurden schnell Spekulationen laut, dass es ein Best of TOTW als Abschluss geben wird, denn das war in der Vergangenheit stets der Fall.

Genau das hat Data Miner und Leaker „FutPoliceLeaks“ nun mit einem neuen Post via „X“ (aka Twitter) untermauert. Demnach erscheint das Best of TOTW heute Abend (Freitag, den 12. April 2024 um 19:00 Uhr) mit unter anderem Kylian Mbappe und Vini Junior.

Best of TOTW is set to come to Ultimate Team today ✅



Mbappe 🇫🇷 and Vini Jr. 🇧🇷 will be in 🔥



Source @fut_camp pic.twitter.com/gzUwFbxSzX — FUT POLICE LEAKS (@FutPoliceLeaks) April 12, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Das sind einige der besten Karten, die wir in den 30 TOTWs in FC 24 gesehen haben. Bleibt abzuwarten, welche im Best of TOTW landen.

Bleibt die Frage, ob auch die TOTS Warm Up Series heute Abend starten. Letztes Jahr war terminlich etwas der Wurm drin, weshalb die Warm Up Series erst nach dem Start des Community TOTS Vote und Premier League Vote erschienen ist, doch eigentlich dient die Warm Up Series (wie der Name schon sagt) als Auftakt fürs Team of the Year-Event und bringt erste themenbezogene Aufgaben ins Spiel. Dementsprechend würde es Sinn ergeben.

Leider ist bislang weder von offizieller Seite noch durch Leaks klar, ob die Warm Up Series zeitgleich mit dem Best of TOTW an den Start geht. Terminlich würde es aber passen und inhaltlich würde es Sinn ergeben, denn man hätte ein neues Team in Packs (Best of TOTW) und neue Aufgaben im Spiel (TOTS Warm Up). Aktuell bleibt nur Abwarten übrig, was um 19:00 Uhr passiert.

