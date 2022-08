Rainbow Six Siege Brutal Swarm: Neue Season bringt Bienen-Bots ins Spiel, die euch verfolgen

Wieder einmal stellt Ubisoft die neue Season von Rainbow Six Siege vor, deren Name auch dieses Mal wunderbar zu den neuen Inhalten passt, denn ein brutaler Schwarm aus Bienen-Bots hilft dem neuen Operator dabei, Informationen über die Gegner zu sammeln.

Grim mach Verteidigern das Leben schwer

Diesmal steht Nighthaven im Mittelpunkt der Geschichte, dem Squad, dem sich auch der neue Operator anschließt. Grim lautet der Name des erfahrenen Kämpfers aus Singapur. Der vertrauenswürdige und bodenständige Soldat wurde nach dem Ebenbild kräftiger asiatischer MMA-Fighter erschaffen und bereichert Rainbow Six Siege um einen neuen Angreifer, der sich auf die Informationsbeschaffung spezialisiert hat.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Der Außenseiter besitzt seine B-Bots, kleine Roboterbienen, die er nach einem kleinen Delay ausschwärmen lassen kann. Acht Sekunden lang hüllen sie Gegner in einem großen Umkreis, ähnlich einer Rauchgranate ein und pingen die Position der Feinde, an die sie sich geheftet haben, innerhalb von dieser Zeit drei mal. Das Ganze natürlich in Echtzeit. Grim ist ein Angriefer mit drei Geschwindigkeit und einer Rüstung und kämpft mit Sturmgewehr und Shotgun. Auch eine Bazooka kann er ausrüsten.

Weitere Änderungen in Y7S3

Zudem wird die Karte Staduim mit in den Pool aus kompetitiven Maps gesteckt - natürlich nicht ohne kleine Verbesserungen, denn die Karte erhält eine bessere Beleuchtung und wird ein wenig aufgeräumt. Auch eine neue EMP-Granate wird als sekundäre Gahdet eingeführt und funktioniert so ähnlich wie eine Impact-Granate.

Ubisoft passt auch den Rückstoß aller Waffen an. Je länger ihr schießt, desto so höher soll der Rückstoß künftig werden. Am stärksten trifft diese Änderung LMGs. Immerhin habt ihr ab der neuen Season eine größere Auswahl an Aufsätzen und könnt euer Loadout individueller anpassen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Bei einem Match können die Teams nun jeweils eine aus fünf Karten bannen. So will Ubisoft für mehr Abwechslung sorgen. Selbst beim Battle Pass schraubt das Studio ein wenig herum und gewährt allen Besitzern der Premium-Version beginnend mit dieser Saison 10 Prozent Rabatt für jeden alle Artikel im Shop. Auch ist es möglich den Pass an eure Ubisoft-Connect-Freunde zu verschenken. Aber nur, wenn ihr auf derselben Plattform spielt und 90 Tage befreundet seid. Zu guter letzt erhält Castle endlich seinen Elite Skin.