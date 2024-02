Alan Wake 2: Noch nie hat Remedy so schnell so viele Exemplare verkauft

Alan Wake 2 ist nicht nur von den Kritikern gut bewertet worden, sondern auch von den Spielern häufiger gekauft worden als jedes andere Spiel von Remedy im gleichen Zeitraum. Ganze 1,3 Millionen Exemplare sind bisher über den digitalen Tisch oder die Ladentheke gegangen.

Könnte erfolgreicher werden als Control

Am 27. Oktober erschien Alan Wake 2 und hat sich bis Ende Dezember 2023 1 Million Mal verkauft. Bis heute kamen 300.000 verkaufte Exemplare dazu. Das teilte Remedy in einer Pressemitteilung mit.

"Im Vergleich dazu verkaufte Alan Wake 2 in den ersten zwei Monaten mehr als 50 % mehr Exemplare und mehr als dreimal so viele digitale Kopien wie Control in den ersten vier Monaten", sagt Remedy. Control hat seit dem Release im Jahr 2019 insgesamt 4 Millionen Exemplare verkauft.

Remedy erwartet, dass Alan Wake 2 auch auf lange Sicht gut Verkaufszahlen generieren wird. "Wir werden Alan Wake 2 weiterhin fördern und unterstützen und entwickeln zwei kostenpflichtige DLCs, die die Geschichte erweitern werden. Außerdem veröffentlichen wir Updates und führen weitere Aktivitäten durch, um das Spiel und seine Community zu unterstützen."