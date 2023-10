Roboquest: Nach drei Jahren Early Access geben die Entwickler das Release-Datum bekannt

Nach drei Jahren im Early Acces ist es endlich so weit: Roboquest wird am 7. November 2023 für Xbox und PC (Steam, Epic Games Store und GeForce Now) veröffentlicht. Der flinke Mix aus FPS und Roguelite bietet mit der erweiterten Release-Version zusätzlich neue Level, Gegner-Typen, Waffen, Perks, Klassen und noch einiges mehr. Das Spiel wird 24,99 € kosten und kann sowohl im Singleplayer als auch im Two-Player-Koop-Modus gespielt werden.