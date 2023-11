Roccat Vulcan 2 Gaming-Tastatur im Test.

Wundervolle RGB-Beleuchtung trifft auf eine gute Performance beim Schreiben und Spielen, in mancher Hinsicht könnte man noch mehr bieten.

Stellen wir gleich mal eine Sache klar: Mögt ihr eine ausufernde, gut zur Geltung kommende Beleuchtung bei eurer Tastatur? Dann ist Roccats Vulcan 2 fast schon die ideale Wahl für euch, selbst wenn sie insgesamt vielleicht nicht die allerbeste Gaming-Tastatur auf dem Markt ist. Wenn ihr euch gerne von bunten Farben (auf eine gute Art) blenden lasst, könnten die 160 Euro eine gute Investition sein!

Roccat Vulcan 2 Gaming-Tastatur Release: 20.07.2023

Hersteller: Roccat

Preis: ca. 160 Euro

Box & Zubehör: Großartig viel Zubehör gibt es bei der Vulcan 2 nicht dazu. Die Tastatur ist normal verpackt, wie ihr es von so ziemlich allen auf dem Markt kennt, und umfasst neben dem Keyboard an sich noch die Handballenauflage und eine Schnellstart-Anleitung.

Verarbeitung: Besonders das Zusammenspiel der weißen Version mit den durchsichtigen Gehäusen der Switches und der Aluminium-Oberplatte als Hintergrund sorgt für eine farbenfrohe Optik, wenn ihr die Beleuchtung der Vulcan 2 voll aufdreht. Die LEDs glänzen so buchstäblich und kommen bestens zur Geltung. Wer darauf wert legt, findet aktuell kaum etwas Besseres.

Die Beleuchtung kommt bestens zur Geltung.

Ansonsten haben wir es hier mit einer mechanischen Tastatur zu tun, denn anders als bei einigen anderen aktuellen Keyboards des Herstellers setzt Roccat hier nicht auf seine optischen Switches. Die Tastatur ist wahlweise mit linearen oder taktilen Switches erhältlich, hat die volle Größe inklusive Nummernblock, rechts oben befinden sich darüber zudem eigene Medientasten inklusive Rad, um die Lautstärke zu regulieren. Zu den Features gehören außerdem N-Key Rollover, Anti-Ghosting und eine Abtastrate von 1.000 Hz.

Die Verarbeitung ist Roccat sehr gut gelungen und ich hatte beim Testen keinerlei Probleme mit der Qualität des Aufbaus. Grundsätzlich ist die Handballenauflage aus hartem Kunststoff vernünftig, aber nicht die bequemste, mit der ich bisher arbeiten konnte. Warum das USB-Kabel hier – im Vergleich zu anderen aktuellen Roccat-Modellen – fest an der Tastatur verankert ist, weiß auch nur Roccat selbst.

Rechts oben befinden sich die Medientasten.

Tasten und Tippgefühl: Wie bereits erwähnt, setzt Roccat auf mechanische statt optische Switches. Wenn es um langes Schreiben und Arbeiten geht, fühlt sich die Vulcan 2 auf Dauer angenehmer an als die Vulcan 2 Mini Air, wenngleich die Tastenkappen mit ihrem flachen Profil hier ebenfalls auf rutschiges Material setzen. Auch beim Gaming stimmt die Performance im Großen und Ganzen, Probleme gibt es nicht. Man gewöhnt sich zwar relativ schnell an die Tastenkappen, alternativ könnt ihr sie gegen kreuzförmig montierte Tastenkappen von Drittanbietern austauschen.

Die Switches leisten gute Arbeit und beim Tippen fühlen sie sich weich und angenehm an. Aufgrund ihrer mechanischen Natur ist sie dabei auf jeden Fall merklich zu hören. Wenn ihr also eher nach einer leisen Tastatur sucht, ist die Vulcan 2 definitiv nichts für euch. Mit einer Größe von 463 x 152 x 33 mm (463 x 236 x 33 mit Handballenauflage) nimmt die Vulcan 2 indes einiges an Platz auf eurem Schreibtisch ein. Das Gewicht liegt bei 949 Gramm ohne Handballenauflage, mit ihr sind es rund 1,1 Kilogramm.

Ein Blick auf Tastenkappen und Switches.

Software: Die Vulcan 2 setzt natürlich ebenfalls auf die Swarm-Software. Und über die haben wir ja bereits das ein oder andere Wort in unseren Tests verloren. Es ist nicht die beste Software der Welt, wenngleich sie ihren Zweck erfüllt. Mit dem integrierten Speicher könnt ihr bis zu vier Profile anlegen und fast alle Tasten neu belegen. Easy Shift für eine zweite Funktionsebene der Tasten ist ebenfalls vorhanden.

Ansonsten lässt sich natürlich die Beleuchtung in unterschiedlicher Form an eure Wünsche und Bedürfnisse anpassen. Wer eine große Lightshow haben möchte, kann das entsprechend einstellen.

Das USB-Kabel ist leider fest verbaut.

Zu kaufen gibt es die Roccat Vulcan 2 Gaming-Tastatur unter anderem bei Amazon.de, Alternate.de oder auch direkt bei Roccat.

Roccat Vulcan 2 Gaming-Tastatur - Fazit

Möchtet ihr ein Feuerwerk aus RGB-Beleuchtung zu euren Händen haben, solltet ihr die Vulcan 2 unbedingt in Betracht ziehen, besonders die weiße Variante. Aber das ist erfreulicherweise nicht das Einzige, was die mechanische Tastatur gut kann. Sowohl beim Schreiben als auch beim Gaming leistet sie gute, problemlose Dienste. Einmal mehr stört mich, dass Roccat auf eine harte Handballenauflage setzt, das geht grundsätzlich bequemer. Warum man hier ein fest angebrachtes USB-Kabel verbaut hat, erschließt sich mir ebenfalls nicht. Anfangs können die Tastenkappen für euch zudem noch recht rutschig sein, aber man gewöhnt sich daran. Insofern ist sie in meinen Augen zwar nicht die perfekte Wahl, leistet für einen Preis aber gute Dienste und bietet eine spektakuläre Lightshow.