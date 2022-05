Rogue Legacy 2: Erinnerungsfragmente lesen - Wie ihr in der Story vorankommt

Bei den Erinnerungsfragmenten in Rogue Legacy 2 handelt es sich um kleine, blaue Kugeln, denen ihr auf eurer Reise durch die tödliche Burg begegnet.

Wenn ihr erstmals auf ein solches Erinnerungsfragment in Rogue Legacy 2 stoßt, hört euer Charakter ein Flüstern, kann aber keine Stimme ausmachen. Dafür benötigt ihr ein besonderes Item. Außerdem müsst ihr Erinnerungsfragmente lesen, um in der Story voranzukommen. Unser Guide zeigt euch alles, was ihr dazu wissen müsst.

Alles über Erinnerungsfragmente in Rogue Legacy 2:

Was sind Erinnerungsfragmente?

Wie erwähnt, sind Erinnerungsfragmente kleine, blaue Kugeln mit besonderen Nachrichten. Diese Botschaften können euch dabei helfen, den richtigen Pfad für die Story zu finden, Nebenquests für nützliche Items freizuschalten und Schadensboni gegen bestimmte Feinde zu erhalten.

Manche Sachen werden in eurem Quest-Log notiert und ihr könnt sie wieder aufgreifen. In besonderen Fällen erhaltet ihr sogar einen Schadensboni im Kampf gegen Bossgegner. In den meisten Fällen sind die Erinnerungsfragmente versteckt, etwa hinter Fake-Wänden.

Erinnerungsfragmente bringen euch in der Story voran.

Wie kann ich Erinnerungsfragmente lesen?

Wie anfangs erwähnt, hört ihr beim ersten Finden eines Erinnerungsfragments ein Flüstern. Um Erinnerungsfragmente lesen zu können, müsst ihr Aesops Herausforderung "Inner Demons" absolvieren, wofür ihr das Item Aesop's Tome erhaltet.

Die Herausforderung startet ihr bei einer großen Statue mit einem Item davor. Der Raum wird grün leuchten und euch so zeigen, dass ihr euch in einem Bereich mit einer Rätsel-Herausforderung befindet.

Da jeder Run mit einer zufallsgenerierten Map einhergeht, ändert sich die Location immer wieder. Ihr findet sie aber stets in der Citadel Agartha, dem ersten und einfachsten Bereich des Spiels.

Dieses Item braucht ihr, um sie lesen zu können.

Ihr könnt aber erzwingen, dass der Weltstatus und damit auch die Location dieser Herausforderung gleich bleibt, indem ihr den Architect kauft. Der verhindert, dass sich die Level verändern. Allerdings müsst ihr dafür 30 Prozent eures gesammelten Goldes im nächsten Run abgeben. Je häufiger ihr das verwendet, desto höher wird der Anteil, bis ihr irgendwann gar nichts mehr bekommt.

Es empfiehlt sich also, diese Herausforderung so schnell wie möglich zu erledigen, damit ihr Erinnerungsfragmente lesen könnt. Obwohl sich die Welt ändert, gilt das aber nicht für den Inhalt von Aesops Herausforderung. Die bleibt immer gleich.

Im Rahmen der Mission müsst ihr Erinnerungsfragmente lesen, ihren Anweisungen folgen und das Ende erreichen, um Aseop's Tome zu erhalten. Damit könnt ihr alle blauen Erinnerungsfragmente lesen, die ihr auf eurem Weg findet.

Der Architect sorgt dafür, dass die Welt bei einem Run gleich bleibt.

Wie löse ich das Rätsel Inner Demons?

Sobald ihr Aesops Herausforderung annehmt, werdet ihr in einen separaten Rätsel-Bereich transportiert. Springt nach unten, um das erste Erinnerungsfragment zu finden. Im Rahmen dieser Herausforderung könnt ihr bereits Erinnerungsfragmente lesen, die euch führen.

Erste Phase

Folgt dem ersten Hinweis und springt nach unten auf die unsichtbare Plattform unter dem Fragment. Darauf folgen einige Menge präziser Sprünge mittels Spin Kicks. Passt eure Sprünge an die schwingenden roten Laternen an, um nach oben zu gelangen, wo ihr zum nächsten Ort teleportiert werdet.

So beginnt die erste Phase.

Zweite Phase

Im zweiten Bereich nutzt ihr Spin Kick und Dash, um über die oberen Plattformen zu den roten Lichtern zu gelangen. Seid aber vorsichtig, jeder Spin Kick oder Angriff, auch das Öffnen von Türen, sorgt dafür, dass ein Projekt in eure Richtung abgefeuert wird.

Als Archer könnt ihr euch in die nicht-roten Bereiche stellen und auf die Türen zielen, bevor ihr weitermacht. Andere Klassen nutzen Dash, um den Geschossen auszuweichen.

Nachdem ihr ein weiteres Erinnerungsfragment erreicht, erhaltet ihr die Möglichkeit, die Nightmares genannten roten Kugeln zu beruhigen. Tut das, bevor ihr weitere Türen trefft oder Spin Kicks in den roten Bereichen durchführt.

Die zweite Phase des Rätsels.

Dritte Phase

Der finale Bereich dieser Herausforderung ist ein Kampfabschnitt. Kümmert euch um die Nightmares, bevor ihr ihr euch mit der ersten Welle befasst.

In der zweiten Welle beruhigt ihr die Nightmares und könnt dafür Dash einsetzen. Einfacher ist es, wenn ihr zwischen den Plattformen hin und her springt, wodurch die Feinde nach unten stürzen und sterben.

Die dritte Welle beschert euch eine Menge Gegner, ist aber tatsächlich am einfachsten. Springt zu der kleinen Plattform unten und zerstört die brüchigen Plattformen auf dem Weg dorthin. Die Feinde fallen dann auf die Spikes unten und sterben.

Zum Schluss kommt Welle vier mit vielen Feinden in kurzen Abständen. Auch hier solltet ihr euch um den Nightmare in der Mitte kümmern, bevor ihr angreift. Habt ihr alle Gegner besiegt, werdet ihr erneut teleportiert. Geht nach links und nehmt euch Aesop's Tome von der Spitze der Statue.

Glückwunsch: Nun könnt ihr Erinnerungsfragmente lesen!

In Phase 3 findet ihr das gesuchte Item.

Mehr hilfreiche Inhalte zu Rogue Legacy 2:

