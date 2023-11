Die Rivalität zwischen Nintendos Mario und Segas Sonic the Hedgehog besteht schon seit vielen Jahren.

Nintendo hat die Nase vorne, aber Sega träumt davon, mit dem blauen Igel "Mario überflügeln" zu können.

Große Ziele

"Ganz einfach, ich möchte Mario überflügeln", sagte Sonic Teams Division Manager Osamu Ohashi jüngst in einem offiziellen Interview von Sega selbst.

"Sonic wurde ursprünglich konzipiert, um mit Mario zu konkurrieren, und das ist ihm bis heute nicht gelungen. Weil wir Mario respektieren, ist es unser Ziel, ihn einzuholen und zu überflügeln."

"Wir wollen, dass Sonic auf der ganzen Welt gespielt wird, auch in Japan, genau wie Mario, und wir wollen, dass der Film ein größerer Hit wird als Mario, und wir wollen, dass [Universal Studios Japan] einen Sonic-Abschnitt baut. Das ist unser Ziel als Sonic-Liebhaber."

Auf jeden Fall muss Sonic hier noch ein wenig aufholen, zumal nicht jedes Sonic-Spiel bei Kritikern und Fans gut wegkommt. Bei Nintendo sieht das meist anders aus.

Was meint ihr? Könnte Sonic the Hedgehog irgendwann so durchstarten, dass ihm das gelingen könnte? Oder ist das ein hoffnungsloser Kampf?

