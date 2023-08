Shadow Gambit: Virgilio freischalten - So bekommt ihr den geheimen Charakter.

Im Spielverlauf von Shadow Gambit: The Cursed Crew seid ihr mit acht Charakteren durch die Gegend geschlichen. Aber Moment: Es gibt noch einen neunten spielbaren Charakter, den ihr aber erst einmal freischalten müsst.

Dabei handelt es sich um Virgilio. Wie ihr Virgilio in Shadow Gambit: The Cursed Crew bekommt, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Wie schalte ich Virgilio in Shadow Gambit frei?

Tatsache ist, dass ihr Shadow Gambit erst einmal eine ganze Weile spielen müsst, bevor ihr Virgilio freischalten könnt.

Ihr müsst dazu die Hauptstory abgeschlossen haben und rund 85 Prozent eures Logbuchs vervollständigt haben. An diesem Punkt erhaltet ihr als Belohnung Virgilio als neunten spielbaren Charakter.

Das Logbuch umfasst unter anderem verschiedene Herausforderungen, aber auch die zahlreichen Abzeichen. Davon gibt es viele, etwa Insel-Abzeichen, Missions-Abzeichen, Allgemeine Abzeichen oder Crew-Abzeichen.

Das sind jeweils unterschiedliche Herausforderungen und Aufgaben, mit denen ihr eure Skills verfeinern und veranschaulichen könnt.

Manche davon werdet ihr vielleicht schon bei eurem ersten Durchgang zufällig erfüllen oder zumindest entdecken, der Rest wird nach Abschluss der Hauptstory für euch enthüllt.

An diesem Punkt könnt ihr dann auch Missionen wiederholen, Crew-Geschichten abschließen und so weiter. Irgendwann seid ihr dann so weit, dass ihr euer neuntes Crewmitglied erhaltet.

