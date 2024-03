Smite 2: Gründer-Edition bringt Vorabzugang und alle Götter auf Lebenszeit

Smite 2 stellt die Gründer-Editionen vor, mit denen Spieler die neue Version des MOBAs unterstützen und dadurch einige Vorteile erkaufen können. Noch mehr Extras bringen die Deluxe- und Ultimativ-Editionen für Gründer.

Gründer erhalten Vorabzugang und alle Götter

Wer mit der Gründer-Edition Smite 2 unterstützt, erhält während der Alpha-Wochenend-Events vor der Veröffentlichung exklusiven Vorabzugang zu den Schlachtfeldern des komplett neu aufgezogenen Spiels. Zugang wird allerdings nur auf der Plattform gewährt, für die die Edition gekauft wurde.

Auch der exklusive Skin "CacoDämon Ymir" sowie Booster, Abzeichen und Avatare warten auf die Gründer. Viel wichtiger ist jedoch, dass ihr mit dem Kauf alle aktuellen und zukünftigen Götter in Smite 2 dauerhaft freischaltet.

Hier sind die Preise der drei Gründer-Editionen:

Founder's Edition - 29,99 Dollar

- 29,99 Dollar Deluxe Founder's Edition - 59,99 Dollar

- 59,99 Dollar Ultimate Founder's Edition - 99,99 Dollar

In der Deluxe-Variante gibt es alles eben genannte und einige zusätzliche Geschenke. So etwa den Cross-Gen-Skin "Nachtwandlerin Neith", Aufstiegspässe für die ersten 11 Gottheiten der Alpha-Veröffentlichung und mehr. Diese speziellen Pässe beinhalten Missionen, mit denen ihr Belohnungen erspielen könnt.

Die Ultimative Gründer-Edition setzt nochmal einen obendrauf. So erhaltet ihr Aufstiegspässe für die ersten 23 Gottheiten der Alpha und einen speziellen spielübergreifenden Avatar, Titel und ein Abzeichen sowie den brandneuen T5-Cross-Gen-Skin "Der Gefallene Zeus" kommen noch dazu.

Das bringt der Wechsel zu Smite 2

Smite 2 bringt das beliebte Götter-MOBA auf die Unreal Engine 5 und wurde von Grund auf neu entwickelt. Sowohl Neueinsteiger als auch langjährige Fans sollen in der neuen Version des Spiels Spaß haben.

So bietet Smite 2 nicht nur neu gestaltete und neue Götter, sondern auch einen überarbeiteten Sound, Grafikeffekt-Verfeinerungen, Änderungen am Gameplay und angepasste Relikt- und Objektsysteme. All das sorgt für mehr Spieltiefe und epische Schlachten, ohne dabei den Geist von Smite zu verlieren.

Titan Forge Games bringt Smite 2 zu Steam, auf die PlayStation 5, die Xbox und in den Epic Games Store. Hier könnt ihr mehr zu den Verbesserungen von Smite 2 lesen.