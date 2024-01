Smite 2 angekündigt: Das "echte Sequel" soll in jeder Hinsicht besser sein

Ja, ihr habt richtig gehört. Hi-Rez Studios und Titan Forge Games haben an etwas Großem gearbeitet. Könnte man es schon göttlich nennen? Es handelt sich um die Fortsetzung von Smite, die den Namen "Smite 2" tragen wird. Noch in diesem Jahr soll die Beta für das Spiel starten.

Smite 2 macht alles besser, ohne dabei die Magie von Smite zu verlieren

In einer Präsentation versichert der Entwickler, dass es sich dabei um ein echtes Sequel handelt - kein zu groß geratenes Update. Ein kleiner Seitenhieb, der mich als Overwatch-2-Spieler direkt zwischen die Rippen trifft.

Smite 2 ist auf der Unreal Engine 5.2 aufgebaut und bietet einen leichteren Einstieg, bessere Verständlichkeit, mehr göttliche Action und strategische Möglichkeiten bei einer schickeren Optik. Im Grunde gibt es in jedem Bereich des Spiels Feintuning der ein oder anderen Art.

Smite 2: Hier seht ihr Material aus der Pre-Alpha of Attribution

Dabei wollten die Entwickler jedoch den Kern von Smite erhalten. Smite sollte nicht neu erfunden, sondern auf ganzer Linie verbessert werden. Die Götter erhalten ein Update und auch Göttin Hecate, die sich Fans lange gewünscht haben, erscheint im Sequel. Es werden neue technische Features eingeführt, schickere Animationen ausgepackt sowie neue Mechaniken ins Spiel eingebaut - so etwa spannende Optionen, um sich auf der Karte per Teleporter oder in neuen Stealth Zonen zu bewegen.

Auch Match-Making, das Ranked-System, der Shop und die Items sowie die Benutzeroberfläche wurden neu gestaltet. Die Liste ist lang und klar ist, dass sich der Entwickler hier viele Gedanken gemacht hat, wie er jedes kleinste Detail des MOBAs verbessern kann. Wie sich das in der Praxis spielt, konnten wir bisher allerdings nicht für euch testen.

Die wichtigsten Fragen zu Smite 2

Wann erscheint Smite 2? Im Frühjahr soll es erste Alpha-Tests geben, zur Mitte des Jahres sind dann die Betas geplant. Wann genau das Spiel offiziell für PC, Steam Deck, Xbox Series und PS5 erscheint, ist derzeit jedoch unklar. Zumindest wissen wir, dass Smite 2 mit etwa 50 Göttern starten soll und neue sowie alte Helden in regelmäßigen Abständen hinzufügen wird.

Was passiert mit Smite? Keine Sorge. Smite bleibt euch erhalten. Doch wird der Entwickler keine neuen Inhalts-Updates mehr für den älteren Titel herausbringen - auch keine neuen Götter. Ein festgelegtes Ende für Smite ist aber nicht in Sicht.

Was geschieht mit meinen gekauften Inhalten? Diese werden leider nicht direkt in Smite 2 übernommen - das sei technisch zu aufwendig. Aber die Entwickler haben sich ein System ausgedacht, bei dem ihr eine spezielle Währung für all eure gekauften und verdienten Inhalte erhaltet und damit Belohnungen freischalten könnt.