Die besten Deals für Nintendo Switch bei den Sommerangeboten im eShop!

Auch bei Nintendo gibt es derzeit einiges zu sparen, denn im Nintendo Switch eShop haben die Sommerangebote mit tausenden Rabatten begonnen.

Ihr bekommt hier Spiele, Erweiterungen und mehr für die Nintendo Switch zum günstigeren Preis, die Aktion läuft bis zum 23. Juni 2024.

Nachfolgend picken wir einige der besten Angebote für euch heraus:

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (9,89 €, 67 Prozent Rabatt)

Phoenix Wright betritt in diesem Paket auch auf der Nintendo Switch den Gerichtssaal und muss im Rahmen von insgesamt 14 Episoden, die sich über drei Spiele erstrecken, knifflige Fälle und Rätsel lösen. Letztlich geht es darum, eure Mandanten zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass die Wahrheit ans Licht kommt.

Sid Meier's Civilization 6 (2,99 €, 90 Prozent Rabatt)

Ein Spiel, mit dem ihr theoretisch sehr viel Zeit verbringen könnt, denn ihr spielt ja nur noch eine Runde, nicht wahr? Und dann sind doch wieder zwei Stunden vergangen, während ihr daran gearbeitet habt, euer Reich weiter aufzubauen und die Welt zu erobern. Das braucht halt Zeit!

XCOM 2 Collection (7,49 €, 85 Prozent Rabatt)

Rundenbasierte Strategie erwartet euch auch in der XCOM 2 Collection. Nicht nur im Basisspiel, sondern gleichermaßen in der Erweiterung War of the Chosen. Ihr führt eine Guerrilla-Armee und kämpft gegen die Aliens, die zwischenzeitlich die Kontrolle über die Erde übernommen haben.

Untitled Goose Game (9,99 €, 50 Prozent Rabatt)

Wolltet ihr schon immer eine Gans spielen? Untitled Goose Game lässt euch genau das tun und frech sein. Ihr seid nämlich in einer Stadt unterwegs, ärgert dort die Leute und stiftet so gut, wie es geht, Chaos. Und zu bekommt ihr definitiv einige Gelegenheiten in diesem Spiel, ihr müsst sie nur finden!

In XCOM 2 tragt ihr rundenbasierte Kämpfe aus.

Baphomets Fluch: Der Sündenfall (2,99 €, 90 Prozent Rabatt)

In einer Pariser Galerie fallen Schüsse, so beginnt ein weiteres Abenteuer der Baphomets-Fluch-Reihe. Der Amerikaner George Stobbart und die französische Journalistin Nico Collard machen sich auf die Spur eines gestohlenen Bildes und decken dabei eine mörderische Verschwörung auf.

Grim Fandango Remastered (3,24 €, 75 Prozent Rabatt)

Manny Calavera ist ein Reiseberater für die Toten und Grim Fandangos Handlung umfasst vier Jahre aus seinem Leben (oder Tod). Hierbei handelt es sich um eine überarbeitete Fassung des klassischen Adventures mit überarbeiteter Grafik, Entwicklerkommentaren und weiteren Verbesserungen.

Machinarium (4,99 €, 75 Prozent Rabatt)

Und noch ein Adventure, diesmal eines von den Machern von Samorost und Botanicula. Es geht um einen kleinen Roboter, der auf einen Schrottplatz vor den Toren der Stadt geworfen wurde. Mit ihm stellt ihr euch nun der Black Cap Bruderschaft entgegen und müsst eure Roboterfreundin retten.

Mother Russia Bleeds (2,24 €, 85 Prozent Rabatt)

Ein modernes Beat 'em Up, das sich gleichzeitig an den Klassikern des Genres orientiert. Schauplatz ist die Sowjetunion und es geht um Themen wie Beklemmung, Unruhe und Drogen-Panik. Und einfach macht es euch Mother Russia Bleeds nicht, wenn ihr es mit euren Widersachern aufnehmt.