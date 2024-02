Spart über 45 Euro bei diesen genialen In-Ear-Gaming-Kopfhörern

Nicht für jeden Gamer kommen Over-Ear-Headsets infrage - zumindest nicht in jeder Situation. Egal, ob ihr Brillenträger seid, euch die Over-Ear-Headsets auf dem Kopf drücken oder ihr einfach ein möglichst kleines und leichtes Paar Kopfhörer auf eine Reise mitnehmen wollt, der Razer Moray sorgt für das volle Paket in kompakter In-Ear-Form. Die Kopfhörer sind besonders ergonomisch und besitzen sogar eine passive Geräuschisolierung. Zwei Treiber sorgen für einen optimalen Klang, während das Kabel elegant geflochten ist und perfekt in die mitgelieferte Tragetasche passt. Mit dabei sind auch Ohrstöpsel in verschiedenen Größen.

Den Razer Moray gibt es bei Cyberport derzeit mit einem dicken Rabatt. Statt 149,99 Euro zahlt ihr nur noch 103,90 Euro. Damit spart ihr euch 46 Euro. Habt ihr schon Erfahrungen mit In-Ear-Gaming-Kopfhörern gesammelt? Mich würde eure Meinung zu der kleinen Headset-Alternative sehr interessieren.