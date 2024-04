Spielt Sony bald eure Spiele für euch? Dieses Patent wirft Fragen auf

Der Traum eines jeden Gamers. Ihr sitzt auf der Couch und braucht keinen Finger zu krümmen, denn das Spiel zockt sich von selbst. Wie, das findet ihr doof? Aber Sony hat doch gerade ein Patent veröffentlicht, mit dem genau das möglich sein soll.

Vielleicht doch gar nocht so doof, wie es sich anhört?

Wer keine Lust hat, ein Spiel selbst zu zocken, sollte sich vielleicht Gedanken darum machen, ein anderes Game zu zocken oder einfach einen Film zu schauen. Doch Sony denkt mit ihrem Patent einfach fünf Schritte voraus.

Wie Exputer berichtet, hat Sony Anfang des Monats ein wildes Patent veröffentlicht, das ein Verfahren und System zum automatischen Abspielen von Teilen eines Videospiels" darstellt.

Die Beschreibung des Patentes lautet wie folgt: "Der automatische Spielmodus verwendet Daten aus dem Spielmodell des Benutzers, um die AGC automatisch für den Benutzer mit einem Spielstil zu spielen, der den Spielstil des Benutzers simuliert".

Also spielt dieser Modus nicht nur das Spiel für euch, sondern es spielt das Spiel wie ihr, für euch. Also ist es zumindest ein klein wenig mehr als ein Let's Play - es ist wie euer persönliches Let's Play. Und eines, für das ihr auch noch bis zu 80 euro bezahlen dürft.

Wer nur ein kleines bisschen faul ist, könnte diese KI, die aus euren früheren Spielsitzungen lernt, dafür nutzen, schwere Abschnitte oder in einem New Game Plus bereits gespielte Abschnitte für euch zu erledigen. Lästiger Grind könnte vielleicht auch der Vergangenheit angehören.

Jedoch werden viele eingereichte Patente nie genutzt, also bleibt abzuwarten, ob Sony aus dieser Technologie tatsächlich ein Feature macht.