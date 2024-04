Sea of Thieves dreimal in den PSN-Vorbesteller Top 10 - Überholt Stellar Blade

Stellar Blade dominierte bis vor ein paar Tagen die Charts der PlayStation-Vorbestellungen. Inzwischen hat Sea of Thieves jedoch drei Plätze der Top Ten geentert und sogar Stellar Blade vom ersten Platz verdrängt.

PlayStation-Spieler im Piratenfieber

Die Piraten stürmen die PSN-Charts. Nach der Beta, die am vergangenen Wochenende stattfand, scheinen die PlayStation-Spieler im Piratenfieber zu sein.

Für eine Teilnahme an der Beta war eine Vorbesteller-Version notwendig, was sicher einen Teil zu dem riesigen Aufschwung von Sea of Thives beigetragen hat.

In den Vorbesteller-Charts taucht Sea of Thieves aber nicht nur einmal auf. Mehrere Versionen des Spiels haben es in die Top Ten geschafft - so auch die Premium- und Deluxe-Edition.

So sehen die PSN-Vorbesteller-Charts aktuell aus:

Sea of Thieves: Premium Edition Sea of Thieves Stellar Blade: Deluxe Edition Grounded Star Wars Outlaws: Ultimate Edition Destiny: Die finale Form Jahrespass Star Wars Outlaws: Gold Edition F1 24: Champions Edition Star Wars Outlaws Sea of Thieves: Deluxe Edition

Wie ihr seht, stehen Sea of Thieves sowie die Premium-Edition von Sea of Thieves an erster und zweiter Stelle. Erst nach diesen beiden Editionen folgt Stellar Blade.

Am 30. April erscheint Sea of Thieves auf der PlayStation 5.