Steam Deck: Schnüffelt bitte nicht an den Dämpfen, wenn euch eure Gesundheit lieb ist

Auch, wenn es für viele sicherlich selbstverständlich ist, so muss Valve aktuell die Spieler vor dem Einatmen der Lüftungsdämpfe des Steam Decks warnen.

Als Nächstes dann die Steam-Deck-Challenge auf TikTok?

Da diese Abgase des Handheld-PCs anscheinend so gut riechen, gibt es auf Reddit bereits ganze Foren, die auf den Geruch aufmerksam machen oder Memes zu diesem Phänomen veröffentlichen. Sie fordern sogar Steam-Deck-Parfum und Duftkerzen, weil ihnen der Geruch so gut gefällt.

Doch nicht alles, was Gold ist, glänzt. Auch, wenn einige Spieler den Geruch als "verdammt gut" darstellen und ihren Handheld-PC sogar umtauschen wollen, sobald der Lüfter diesen nicht mehr ausstößt, solltet ihr euch bewusst sein, dass die Inhalation dieser Dämpfe schlecht für eure Gesundheit sein kann.

Ein Nutzer stellte die wohl wichtigste Frage zu diesem Thema direkt an den Steam-Support. "Ist es sicher, die Abgase von der Oberseite des Steam Deck Vent einzuatmen?", schrieb dieser und erklärte in seinem Support-Ticket, dass das Schnüffeln am Steam Deck kein Einzelfall sei.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Der Spieler erhielt folgende Nachricht zurück, dass es keinerlei Sicherheitsbedenken bei der allgemeinen Nutzung des Steam Decks gebe. Dennoch solle "das direkte Einatmen der Abgase des Geräts sollte vermieden werden".

"Wir verstehen, dass es sich um ein Meme handelt, aber bitte unterlassen Sie dieses Verhalten zum Schutz Ihrer Gesundheit."

Unternehmt also bitte keine absichtlichen Schnupperversuche und versenkt eure Nase nicht in Lüftung. Gleiches gilt auch für Haustiere. Lasst diese am besten gar nicht erst auf den Geschmack kommen. Vielleicht entschiedet ihr euch beim Kauf direkt für ein OLED-Modell, denn das soll einen weniger interessanten Geruch besitzen und könnte die Versuchung minimieren.

Oder ihr seid wie die meisten anderen und bemerkt gar nicht erst, dass die Lüftung überhaupt nach etwas riecht.