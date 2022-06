Summer Games Fest 2022 im Live-Ticker: Erlebt mit uns den Ersatz für die E3!

Es ist wieder mal so weit, die E3 dürfte mittlerweile Geschichte sein - vielleicht, wer weiß, wir werden sehen - und das Summer Games Fest 2022 steht. Es wird absolut episch werden, natürlich wird endlich Half-Life 3 zu sehen sein, das mit Zelda den Cross-over des Jahrhunderts hinlegt!!! Es wird legendärer als wir uns das vorstellen können...

Wie? Nüscht werden wir sehen? Aber...? Ja, okay. Dann schreibe ich halt das...

Okay, Geoff Keighley hat bereits gesagt, dass es alles Murks wird, dass es nur langweilige Sachen. die man eh kennt, zu sehen geben wird und wir uns eigentlich ein neues Hobby suchen sollten. Oder wie er es ausdrückte: "Es ist definitiv eine Show, die sich in erster Linie auf Dinge konzentriert, die bereits angekündigt wurden." Ja nun, denn, da wird man doch gleich innerlich unruhig oder auch nicht.

Aber dann wieder gibt es mehr als 30 Entwickler in 2 Stunden, darunter 2K, Xbox, Sony, Warner, Square Enix und viele mehr. Etwas muss doch dabei sein. Also, viel Spaß, schaut euch das Summer Games Fest 2022 hier an und hier könnt ihr mitdiskutieren, während wir unsere Meinung live kundtun. Los geht es um 19:45!