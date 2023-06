Switch Online: 4 neue Spiele vom Sega Mega Drive sind jetzt für euch verfügbar.

Vier weitere Spiele vom Sega Mega Drive sind jetzt bei Nintendo Switch Online verfügbar.

Um die Titel spielen zu können, benötigt ihr Nintendo Switch Online mitsamt Erweiterungspaket.

Diese Spiele sind neu

Bei den vier Neuzugängen handelt es sich um The Revenge of Shinobi, Ghouls 'n Ghosts, Landstalker sowie Crusader of Centy.

Insgesamt präsentieren sich die neuen Spiele also recht kämpferisch, ihr nehmt es mit Ninjas und Monstern gleichermaßen auf.

Hier seht ihr die neuen Spiele im Trailer:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten