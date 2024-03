Abgesang mit finalem Content-Update: Mit diesen Inhalten wird The Crew 2 beerdigt

Ubisofts Rennspiel The Crew 2 präsentiert sich auch nach sechs Jahren ziemlich lebendig.

Wenngleich der Support nun zu einem Ende kommt, mit Mad Volume 2 kommt heute nach sechs Jahren das finale Content-Update.

Alles hat ein Ende

"Stunt Performer 2" ist etwa als neues Hobby dabei und liefert euch neue Herausforderungen und Belohnungen, ebenso zwölf neue Mad-Fähigkeiten.

Unter anderem könnt ihr so den Mazda RX7 Evo Gruppe B (Rally Cross) in eure virtuelle Autosammlung aufnehmen.

Mit der "ultimativen Version des Race-Creator-Features" könnt ihr künftig auch einzigartige Boots- und Flugzeugrennen erstellen. Und die Kreationen lassen sich mit der Community teilen.

Kuratierte Inhalte wie Live-Summits, Themenwochen oder Belohnungen werden weiter hinzugefügt, um so das Spielerlebnis immer wieder neu zu gestalten.

"Dies ist der erste Schritt zur wöchentlichen Automatisierung der Spielinhalte, um unseren Spielerinnen und Spielern ein immer wieder neues Erlebnis zu bieten", heißt es. "Ermöglicht wird dies durch die große Menge an Inhalten und Erfahrungen, die in den letzten sechs Jahren des Live-Supports erstellt und veröffentlicht wurden."

"Das Spiel wird auch weiterhin das gleiche organische Erlebnis bieten und von unseren Teams unterstützt werden. Der Sammlungsimport wird weiterhin verfügbar und aktiv sein, was bedeutet, dass alle Fahrzeuge, die Spielende in den kommenden Jahren in The Crew 2 kaufen, gewinnen oder freischalten, in The Crew Motorfest übertragen werden können."

Vergangenes Jahr hatte Ubisoft die Fortsetzung The Crew Motorfest veröffentlicht.