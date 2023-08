PS Plus: Diese 10 Games für PS5 und PS4 könnt ihr schon ab morgen nicht mehr spielen.

Am morgigen Dienstag, den 15. August 2023, werden 17 neue Spiele für Mitglieder von PlayStation Plus Extra und PS Plus Premium verfügbar sein.

Gleichzeitig verabschiedet sich an diesem Tag eine Auswahl von zehn Spielen aus der Bibliothek.

Letzte Chance

Die jeweiligen Titel sind dann für euch nicht mehr spielbar, es sei denn, ihr kauft sie euch permanent.

Je nach Spiel ist es vielleicht durchaus ratsam, auf ein mögliches Angebot im PlayStation Store zu warten, wenn ihr es fortsetzen möchtet.

Mehr zum Thema:

Spielstände, die ihr beim Spielen via PS Plus Extra oder Premium angelegt habt, bleiben natürlich erhalten und können in die Kaufversion übernommen werden.

Diese Titel sind ab dem 15. August 2023 nicht mehr verfügbar:

