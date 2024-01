The Outer Worlds 2: Obsidian holt den Fallout-Schöpfer als Berater ins Boot

The Outer Worlds 2 ist eine noch unbeschriebene Fortsetzung zu The Outer Worlds. Wir wissen bisher, dass sie auf Xbox Series, in den Game Pass und auf PCs erscheinen soll. Wann das Spiel auf den Markt kommt und was wir überhaupt davon erwarten können, das steht noch in den Sternen.

Tim Cain hilft dem Team von The Outer Worlds 2

Ein Mann, der mehr weiß als wir, ist Tim Cain. Den Spieleentwickler kennt ihr vermutlich von Fallout. Noch im ersten Teil war Cain als Co-Direktor tätig. Aktuell arbeitet er als Berater für Obsidian und arbeitet mit dem Studio zusammen an The Outer Worlds 2. In einem Gespräch mit Rock Paper Shotgun spricht der Fallout-Schöpfer über seine Rolle im zweiten Teil.

"Es gibt Dinge, die sie in der Fortsetzung machen wollen, über die ich natürlich nicht sprechen kann, aber ich werde da mit hineingezogen, weil sie Dingen ähneln, die ich in der Vergangenheit gemacht habe."

Wie Cain erzählt, war er sehr beeindruckt von einem Obsidian-Mitarbeiter, der es schaffte, ein Problem zu lösen, an dem das Fallout-Team seinerzeit lange nagte. Um Fehler wie diese zu vermeiden, berät Cain das Team von Obsidian für den zweiten Teil von The Outer Worlds.

Im Interview erklärt er: "Manchmal sage ich nur: 'Ich werde dir nicht sagen, was du tun sollst, aber hier sind die Fallstricke. Hier sind einige der riesigen, riesigen Abgründe, die dir im Weg liegen und die du umschiffen musst."

The Outer Worlds 2 wurde 2021 mit einem Trailer angekündigt, war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch lange nicht fertig. Und dann gibt es ja auch noch Avowed, das dieses Jahr für Konsolen und PC erscheinen soll.