Netflix hat einen neuen Animationsfilm zu The Witcher angekündigt.

Dieser soll gegen Ende 2024 veröffentlicht werden und für diesen kehrt Doug Cockle, der Geralt in den Witcher-Spielen sprach, als Hexer zurück.

Worum geht es im Film?

Der Film heißt The Witcher: Sirens of the Deep und beginnt damit, dass Geralt eine Reihe von Angriffen in einem Küstendorf untersucht.

Dabei gerät der Hexer, während er nach und nach die Gründe dahinter aufdeckt, in einen Jahrhunderte alten Konflikt zwischen Menschen und Meeresbewohnern.

"Er muss sich auf alte und neue Freunde verlassen, um das Rätsel zu lösen, bevor die Feindseligkeiten zwischen den beiden Königreichen zu einem totalen Krieg eskalieren", heißt es.

Als Grundlage für den Film dient die Kurzgeschichte A Little Sacrifice von Andrzej Sapkowski, die Regie übernimmt – wie schon bei Nightmare of the Wolf – Kang Hei Chul.

