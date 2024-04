Cyberpunk 2 behält fast alle Senior-Entwickler von CDPR - geht The Witcher 4 leer aus?

An The Witcher 4 wird derzeit intensiv gearbeitet. Doch die meisten erfahrenen Entwickler bleiben bei der Fortsetzung zu Cyberpunk. Das hat auch einen Grund.

Ein kleines Update zu den zwei größten Titeln des Studios

Zwar befindet sich der zweite Teil von Cyberpunk 2077 in einem "ziemlich frühen Staduim", doch viele der Senior-Entwickler bleiben dennoch genau dort. CD Projekt Red begründet das damit, dass die DNA des Spiels bewahrt werden soll.

Gegenüber Aftermath gab Paweł Sasko, der aktuell stellvertretender Director von Cyberpunk 2 ist, ein kleines Update zur Cyberpunk-Fortsetzung sowie zu The Witcher 4.

So sei ein Teil des Teams von Cyberpunk 2077 zu The Witcher 4 gewechselt, das intern als Project Polaris bezeichnet wird. Aktuell werde an diesem Titel "intensiv gearbeitet".

Cyberpunk 2, auch als Project Orion bekannt, befinde sich noch in einem "ziemlich frühen Stadium". Hier arbeiten Entwickler, die schon mit Phantom Liberty Erfahrungen sammeln konnten. Die meisten leitenden Entwickler, die an Cyberpunk 2077 gearbeitet haben, sind jetzt Teil des Teams für die Fortsetzung des futuristischen Rollenspiels.

Es sei wichtig, so viele Entwickler aus dem ursprünglichen Team zu behalten. "Wir wollen sicherstellen, dass die gesamte DNA erhalten bleibt und weiterhin im Spiel ist", sagt er.