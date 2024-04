The Witcher Staffel 4: Solomon-Kane-Star und zwei weitere Darsteller bestätigt

In der vierten Staffel von Netflix' The Witcher ist Henry Cavill zwar nicht mehr dabei, dafür dürfen wir einige neue Darsteller begrüßen, die in die Rollen weiterer bekannter Charaktere schlüpfen.

Drei neue Gesichter für Staffel 4

Wie Gamesradar berichtet, wird der südafrikanische Schauspieler Sharlto Copley die Rolle des Kopfgeldjägers Leo Bonhart spielen. Sharlto ist vor allem für seinen Auftritt in District 9 bekannt.

James Purefoy, den ihr als Solomon Kane aus dem gleichnamigen Film kennt, schlüpft in die Rolle des Spion Skellan, der an Emhyrs Hof berät. Auch in Sex Education oder dem Resident-Evil-Film aus 2002 setzte Purefoy sein schauspielerisches Talent ein.

Mehr zu The Witcher:

Für The Witcher 4 hat CD Projekt fast 330 Entwickler zusammengetrommelt

Kein Cavill, kein Hemsworth: Neuer Witcher-Film von Netflix gibt euch den Original-Geralt

The Witcher: Henry Cavill steigt aus der Serie aus, Season 4 mit neuem Hauptdarsteller bestätigt

Der letzte Neuzugang ist Danny Woodburn. Dieser darf Fan-Liebling Zoltan verkörpern, der ein alter Freund von Geralt ist. Ihn könntet ihr aus Watchmen, Bones - Die Knochenjägerin oder dem Bad-Ass-Film aus dem Jahr 2012 kennen.

Geralt selbst wird in der vierten Staffel von Liam Hemsworth dargestellt.