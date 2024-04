The Witcher 3: Testet das neue Mod-Tool schon jetzt

Auf Steam könnt ihr ab sofort den offiziellen Mod-Editor für The Witcher 3: Wild Hunt ausprobieren. Für den Playtest könnt ihr euch jetzt anmelden.

Alles, was ihr über das The Witcher 3 REDkit wissen müsst

Was ist das The Witcher 3 REDkit? CD Projekt Red beschreibt das Mod-Tool als "umfassendes Modding-Tool für The Witcher 3: Wild Hunt, das wir derzeit entwickeln. Es basiert auf denselben Werkzeugen, die von unseren Entwicklern für die Entwicklung des Spiels verwendet wurden, und sollte eine nahezu grenzenlose Freiheit beim Modden ermöglichen."

"Dieses leistungsstarke Werkzeug bietet fortschrittliche Funktionen und eine unvergleichliche Flexibilität, die es euch ermöglicht, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen, indem ihr neue Quests, Charaktere, Animationen und vieles mehr entwickelt", heißt es weiter auf Steam.

Mehr zu The Witcher 3:

The Witcher 3: Geralts Geschichte geht weiter, aber nicht als Spiel

The Witcher: In Staffel 4 wird der Morpheus-Darsteller zum "Barbier-Chirurgen"

Für The Witcher 4 hat CD Projekt fast 330 Entwickler zusammengetrommelt

"Entfesselt eure kreative Ader, um euer eigenes, einzigartiges Witcher-Erlebnis zum Leben zu erwecken und es mit der Welt zu teilen. Egal, ob du ein erfahrener Entwickler bist oder gerade erst anfängst, The Witcher 3 REDkit bietet dir aufregende Möglichkeiten zur Gestaltung - die einzige Grenze ist deine Vorstellungskraft."

Auf der offiziellen Steam-Seite könnt ihr den Zugriff anfordern. Dies ist jedoch keine Garantie für den Zugang, da dieser nur stufenweise verteilt und erst später im Jahr vollständig veröffentlicht wird. Ein genaues Datum für den Release gibt es bisher nicht.