Transport Fever 2 (Xbox, PlayStation) im Test - Tiefgreifend, aber nicht perfekt

Eine gelungene Umsetzung auf die Konsolen mit gut angepasster Steuerung. Einzelne Performance-Probleme trüben zuweilen den Spaß.

Vor zwei Jahren schrieb ich im Test zur PC-Version von Transport Fever 2 bereits über die Komplexität, Dinge von A nach B zu befördern. Das ist nicht immer leicht und die Tücken des Managements kennt ihr aus ähnlichen Spielen und City Buildern. Wenngleich Transport Fever 2 seinen Fokus eben alleine auf den Transport legt und das nun auch auf den Konsolen. Passt das Spiel dorthin?

Die schnelle Antwort auf diese Frage wäre: ja. In den richtigen Momenten versprüht Transport Fever 2 auch auf den Konsolen diese Faszination, die solche Spiele nun einmal ausüben. Ihr verliert euch in den Details, in der Planung eurer Transportwege, ihr baut nur noch dies, nur noch das und hey, wo sind eigentlich die zwei Stunden hin? Ihr kennt das ja.

Transport Fever 2 ist nicht für jeden gemacht

Umgekehrt heißt das, dass ihr auch ein Fünkchen Begeisterung für den Transport von Waren braucht. Für den Aufbau von Produktionsketten. Für City Builder und ähnliche Spiele. Das Ganze ist nicht jedermanns Sache, aber das ist auch völlig okay. In den Grundzügen läuft es dabei ähnlich wie auf dem PC. Wenn es euch primär um die Basics geht, könnt ihr auch diesen Test noch einmal lesen. Die Kampagnen sind im Grunde ein ausgedehntes Tutorial, was gut für alle ist, die hier neu einsteigen. Viel besser könnt ihr nicht ans Spiel herangeführt werden.

Schöne Aussichten, bevor ihr euer Transportimperium aufbaut.

Das Herzstück ist auch auf den Konsolen das freie Spiel. Stellt euch anhand verschiedener Faktoren eine zufallsgenerierte Map zusammen oder stürzt euch einfach ohne selbst was zu ändern in eine Karte. Nun liegt es an euch, ein erfolgreiches Transportunternehmen aufzubauen. Hier ist ein bisschen Startkapitel, jetzt gehe deines Weges und kümmere dich um den Rest. Zugegeben, es ist eher nicht die Art, wie Neueinsteiger Transport Fever 2 kennenlernen sollten. Ab einem bestimmten Punkt, wenn ihr vieles verinnerlicht habt, macht das aber am meisten Spaß.

Eine gelungene Umsetzung?

Wie gesagt, wenn ihr falsch an dieses Spiel herangeht, kann alles etwas überwältigend sein. Fangt mit der Kampagne an und ihr werdet feststellen, dass für die Konsole alles recht gut adaptiert wurde. Die Menüs sind aufgeräumt und übersichtlich und die Steuerung ist nicht allzu komplex ausgefallen. Im Gegenteil, ihr habt einen recht guten Überblick, wodurch sich Transportlinien leicht festlegen und Transportmittel schnell zuordnen lassen. Man merkt, dass sich das Entwicklerteam bei der Portierung ein paar Gedanken gemacht hat.

Man fängt früh und klein an.

Noch nicht ganz perfekt läuft es auf der technischen Seite. Transport Fever 2 sieht recht ansehnlich aus, die Landschaften überzeugen und auch die Modelle der einzelnen Transportmittel sind detailliert gestaltet. Bei all den Berechnungen unter der Haube schaut es aber vereinzelt zu Problemen beziehungsweise Engpässen zu kommen, was in einer zuweilen inkonsistenten Framerate resultiert. Dabei kann ich übrigens nur für die Xbox Series X sprechen, auf der ich es testete. Ich gehe aber davon aus, dass es auf der PS5 ähnlich läuft. Es ist ein Punkt, in dem ein paar nachträgliche Performance-Optimierungen noch wünschenswert wären.

Transport Fever 2 (Xbox, PlayStation) - Fazit

Es gibt nicht viele solcher Spiele auf den Konsolen. Umso schöner ist es, dass die Umsetzung von Transport Fever 2, mal abgesehen von einigen Performance-Problemen, weitestgehend gelungen ist. Habt ihr euch erst einmal reingefuchst, erstellt ihr mit Leichtigkeit Transportlinien und baut euer eigenes Transportimperium vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart auf.

Und das kann eine faszinierende Sache sein, wenn ihr euch darauf einlasst. Zu sehen, wie nicht nur euer Transportunternehmen, sondern auch die Städte wachsen und gedeihen, ist eine Freude. Stück für Stück wird alles umfassender, komplexer, zugleich hinterlässt es ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn alles funktioniert. Wenn euer Interesse etwas weniger Richtung City Builder und mehr zum Transportmanagement geht, solltet ihr Transport Fever 2 eine Chance geben. Mögt ihr im Allgemeinen solche Spiele, könnt ihr damit viel Freude haben.

Transport Fever 2 (Xbox, PlayStation) Wertung: 7 / 10

Transport Fever 2 (Xbox, PlayStation) - Pro und Contra

Pro:

Tiefgreifende Wirtschaftssimulation

Detaillierte Umgebungen und Modelle

Umfangreiche Produktionsketten

Gut adaptierte Steuerung

Contra:

Steile Lernkurve, wenn ihr es falsch angeht

Framerate nicht durchgehend konstant auf einem Niveau

Entwickler: Urban Games - Publisher: Nacon - Plattformen: Xbox Series X/S (getestet), PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 - Release: 20.10.2022 - Genre: Simulation, Management - Preis (UVP): 49,99€ (Standard Edition), 59,99€ (Deluxe Edition)

Kaufen könnt ihr Transport Fever 2 im Microsoft Store und im PlayStation Store.