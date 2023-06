Ubisoft Forward im Live-Ticker und Stream.

'nabend! Schön, dass ihr da seid. Kurzer Hinweis in eigener Sache: Im Anschluss an die Show um 20:15 Uhr gehen meine Eindrücke zu Prince of Persia: The Lost Crown online, die ihr nicht verpassen solltet. Ich habe den Titel gut zwei Stunden angespielt.

– Alexander Bohn-Elias